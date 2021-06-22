Дуелунд виступатиме за Неймеген до кінця сезону 2021/2022. Його контракт з київським Динамо чинний до літа 2023 року.
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"Футбольний клуб Динамо бажає Міккелю Дуелунду провести сильний сезон, вийти на новий рівень гри і стати одним з найкращих півзахисників чемпіонату Нідерландів", – йдеться в повідомленні про оренду гравця на сайті київського клубу.
Дуелунд та київське Динамо
- Атакуючий хавбек перейшов в Динамо влітку 2018 го року. Тоді за його перехід заплатили 4 мільйони євро.
- Однак заграти на повну в Динамо Дуелунд не зумів. За три сезони в Києві футболіст зіграв лише у 26 матчах (21 матч та 1 гол в УПЛ, 2 матчі та 2 голи в Кубку країни та 3 поєдинки за Динамо в єврокубках). В сезоні 2020/2021 – лише чотири матчі в УПЛ.
- Причиною такої малої кількості матчів – тривалі травми, які переслідували гравця. А також те, що він програв конкуренцію за позицію на полі.
- В Дуелунда – одна з найбільших зарплат в Динамо. Данські ЗМІ писали про суму від 1,6 до 2 мільйонів євро. Стільки ж отримує лідер киян Віктор Циганков.