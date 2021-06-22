Паула Бадоса Хільберт – Еліна Світоліна 1:2 (6:4, 1:6, 6:7)

Варте уваги Світоліна та Костюк зіграють за Україну на Олімпіаді-2020

Уже перший гейм матчу засвідчив, що Світоліну чекає в'язка боротьба. Українка відіграла 4 брейк-пойнти. У четвертому геймі Світоліна виграла подачу іспанки та повела 1:3.

Але втримати перевагу Світоліна не змогла. Програвши два гейми на своїй подачі, українка віддала партію за 51 хвилину.

У другому сеті Світоліна діяла більш агресивно. Зробивши два брейки, Еліна розгромила Бадосу Хільберт.

Вирішальний сет Світоліна розпочала невдало, відразу програвши свою подачу. Після цього українка оформила два брейки і повела 4:2. За рахунку 5:4 Еліна подавала на партію, але навіть не добралася до матч-пойнтів. Іспанка зробила брейк.

У наступному геймі українці знову вдалося оформити брейк, але й цього разу Еліна капітулювала на власній подачі. Доля матчу визначилася на тай-брейку, де удача була на стороні українки.