Анастасія Севастова – Марта Костюк 2:1 (6:1, 6:7, 6:4)

До теми Світоліна здійснила феєричний камбек і виграла перший матч у сезоні на траві

Українка без боротьби за 23 хвилини віддала перший сет. Севастова оформила 3 брейки та виграла партію. Марта не добралася до жодного брейк-пойнту.

У наступній партії Костюк мала один брейк-пойнт, але не змогла його реалізувати. Доля сету визначалася на тай-брейку, де сильнішою була Марта – 6:8.

У третьому сеті Севастовій вистачило брейку в стартовому геймі, щоб здобути перемогу та вийти в наступний раунд. Матч тривав понад 2 години.