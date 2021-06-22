Шахтар купив захисника

Марлон перейшов у Шахтар з італійського клубу Сассуоло. Саме Сассуоло у минулому сезоні очолював новий тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Варте уваги По стопах Шевченка: футболіст збірної України Маліновський може перейти в Мілан

Новачок "гірників" уклав контракт терміном на 5 років. 25-річний Марлон грає на позиції центрального оборонця.

Шахтар не розкриває інші деталі переходу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Марлона у 6,5 мільйона євро.

У минулому сезоні Марлон відіграв 25 матчів за Сассуоло.

Що відомо про Марлона

Футболіст починав кар'єру на вищому рівні у складі Флуміненсе (69 матчів).

Влітку 2016-го був орендований Барселоною на рік із правом викупу і після закінчення цього періоду підписав з "синьо-гранатовими" трирічний контракт (провів 2 гри в Ла Лізі й дебютував у Лізі чемпіонів).

У сезоні-2017/18 на правах оренди виступав у Франції за Ніццу (27 поєдинків), а влітку 2018 року перейшов до Сассуоло (66 ігор у всіх турнірах, 1 гол).

Третій новачок Шахтаря