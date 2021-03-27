Макс Ферстаппен виграв перший поул нового сезону Формули-1, Алонсо у топ-10
У Бахрейні розпочався новий сезон Формули-1. У суботу, 27 березня, відбулася кваліфікація гран-прі Бахрейну. Перемогу у кваліфікації здобув нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Джерело:24 канал
Макс Ферстаппен єдиний з 20 пілотів, який вийшов з 1 хвилини та 29 секунд. Завдяки цьому він впевнено виграв кваліфікацію.
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Провал Феттеля
За результатами першого сегмента до наступного етапу кваліфікації не пройшли обидва пілоти Haas Мік Шумахер та Микита Мазепін.
Сенсаційно за бортом топ-15 залишився пілот Aston Martin Себастьян Феттель і гонщик Alpine Естебан Окон.
Також далі не зміг пройти Ніколас Латіфі з Williams. Натомість у топ-15 відібрався його партнер по команді Джордж Расселл.
- 20. Мазепін
- 19. Шумахер
- 18. Феттель
- 17. Латіфі
- 16. Окон
Невдача Переса
Несподівано другий сегмент виграли пілоти Ferrari Карлос Сайнс і Шарль Леклер. Їх розділила одна тисячна секунди.
Сенсаційно за межами топ-10 опинився Серхіо Перес. Перший час мексиканського пілота Red Bull видалили через штраф. Друга спроба Переса виявилася невдалою.
Також у топ-10 не пройшли гонщики Alfa Romeo Кімі Ряйкконен та Антоніо Джовінацці, пілот Alpha Tauri Юкі Цунода й гонщик Williams Джордж Расселл.
- 15. Рассел
- 14. Джовінацці
- 13. Цунода
- 12. Ряйкконен
- 11. Перес
Перемога Ферстаппена
У першій швидкій спробі останнього сегменту пілот Mercedes Льюїс Хемілтон та гонщик Red Bull Макс Ферстаппен першими вийшли з 1 хвилини та 30 секунд. Ферстаппена та Хемілтона розділили 23 тисячні секунди.
У боротьбі за поул перемогу здобув Ферстаппен, який провів неймовірне останнє коло – 1:28.997. Він випередив обох пілотів Mercedes, при чому Валттері Боттаса на пів секунди.
- 10. Стролл
- 9. Алонсо
- 8. Сайнс
- 7. Норріс
- 6. Ріккардо
- 5. Гаслі
- 4. Леклер
- 3. Боттас
- 2. Хемілтон
- 1. Ферстаппен
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