Уайт жорстоко нокаутував Повєткіна в бою-реванші: відео
У суботу, 27 березня, відбувся бій-реванш між Ділліаном Уайтом та Олександром Повєткіним. Британець переміг нокаутом в четвертому раунді.
Джерело:24 канал
Це був бій-реванш за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. Цим титулом свого часу володів Уайт. Але він неочікувано програв Повєткіну в серпні 2020 року. Тоді Уайт двічі відправляв суперника в нокдаун, але у п'ятому раунді росіянин зумів завдати потужний удар, після якого Уайт опинився в нокауті.
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Цього разу Уайт вирішив не допускати такої помилки. І вже з перших секунд бою кинувся на Повєткіна, який чимало пропускав. –
Закінчилося все тим, що у четвертому раунді Уайт просто завдавав удари без жодного спротиву. Повєткін падав на канати, та і вони не допомогли – він опинився на канвасі. Арбітр почав відраховувати, але потреби в цьому вже не було – з кута росіянина на ринг полетів білий рушник.
Відео нокауту Повєткіна
Після бою Уайт заявив, що готовий провести з Повєткіним і третій бій, якщо той захоче.
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