Воротар Динамо може стати одноклубником українців у Європі
Голкіпер Динамо Денис Бойко є пріоритетним варіантом для грецького АЕКа, який замислюється над посиленням складу в літнє міжсезоння.
Джерело:Sporx
За інформацією джерела, яке посилається на дані з грецької преси, кроки щодо забезпечення трансферу Бойка вже робить афінський АЕК, і цей варіант бачиться Денису цікавим.
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Сам Бойко не проти змінити клуб, так як він втратив місце в основному складі киян і залишається без ігрової практики.
Що відомо про кар'єру Бойка
У нинішньому сезоні досвідчений воротар провів лише 2 поєдинки за Динамо в офіційних турнірах.
До повернення в Динамо Бойко виступав за Бешикташ, чим і пояснюється інтерес турецьких журналістів до кар'єри українського голкіпера.
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