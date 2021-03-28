Голкіпер Динамо Денис Бойко є пріоритетним варіантом для грецького АЕКа, який замислюється над посиленням складу в літнє міжсезоння.

За інформацією джерела, яке посилається на дані з грецької преси, кроки щодо забезпечення трансферу Бойка вже робить афінський АЕК, і цей варіант бачиться Денису цікавим.

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Сам Бойко не проти змінити клуб, так як він втратив місце в основному складі киян і залишається без ігрової практики.

Цікаво. Денис – клієнт агентської компанії ProStar, з якою також співпрацюють українські гравці АЕКа Дмитро Чигринський, Олег Данченко і Євген Шахов. Цей факт може зіграти роль в переговорах щодо трансферу.

Що відомо про кар'єру Бойка

У нинішньому сезоні досвідчений воротар провів лише 2 поєдинки за Динамо в офіційних турнірах.

До повернення в Динамо Бойко виступав за Бешикташ, чим і пояснюється інтерес турецьких журналістів до кар'єри українського голкіпера.