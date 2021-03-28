Збірна України з футболу 28 березня зіграла свій другий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року проти Фінляндії. Матч на НСК "Олімпійський" завершився нічиєю.

Україна – Фінляндія 1:1

Гол: Мораєс, 80 – Пуккі, 89 (пен.)

Вилучення: Миколенко, 88

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Команда Андрія Шевченка почала кваліфікацію ЧС-2022 з сенсаційного нічийного результату в матчі проти збірної Франції на "Стад де Франс". У першому таймі Антуан Грізманн відкрив рахунок, а після перерви удар Сергія Сидорчука і рикошет від Кімпембе стали фартовими для нашої команди.

Збірна Фінляндії в першому турі приймала Боснію і Герцеговину, також зігравши внічию – 2:2.

З "совами" збірна України зустрічалася у відбірковому турнірі минулого чемпіонату світу. Тоді "синьо-жовті" здобули дві перемоги: на своєму полі українці обіграли суперників з мінімальним рахунком, а в Фінляндії здобули перемогу з рахунком 2:1.

Цікаво. Середній вік гравців стартового складу національної команди України у цьому матчі – 24,6 року. Це другий показник в історії збірної України, наймолодший склад в офіційних зустрічах було зафіксовано в 1997 році – 24,5 року.

На 9-й хвилині провалилася опорна зона України і перший небезпечний момент біля воріт підопічних Шевченка. Пуккі вийшов на ударну позицію по центру, але його удар заблокував Миколенко.

Відео моменту

Поєдинок невдало склався для 31-річного захисника збірної Фінляндії Альбіна Гранлунда. У дебюті матчу м'яч сильно потрапив в обличчя Гранлунду. Футболіст спробував продовжити гру, але був змушений попросити заміну вже на 17-й хвилині зустрічі.

Україна ж свій момент створила на 23-й хвилині. Маліновський завдяки індивідуальній майстерності увірвався в штрафну і виконав націлений навіс на Зубкова. Удар півзахисника пройшов трохи повз ворота.

Небезпечний момент Зубкова

Наприкінці першого тайму Яремчук з лівого кута штрафного обвідним ударом влучив у захисника. М'яч відскочив до Зубкова, який пробив вище воріт.

На 52-й хвилині Маліновський зі штрафного пробив у руки голкіперу, а арбітр ще й зафіксував порушення правил з нашого боку. Згодом небезпечно було вже біля воріт України. Вкидання з ауту прямо у воротарський майданчик від фінської збірної і Бущан перший на м'ячі.

На 80-й хвилині Україна нарешті відкрила рахунок у матчі. Караваєв виконав гостру передачу з флангу в центр штрафного, де Мораєс виявився першим на м'ячі і проткнув голкіпера фінської збірної. Це дебютний гол для натуралізованого бразильця за збірну України.

Відео голу Мораєса

Фіни одразу були близькі, щоб зрівняти рахунок: найгостріша подача зі штрафного і Арауюірі трохи не вистачило щоб підправити м'яч у сітку.

Все ж, українці не змогли втримати свою перевагу до кінця матчу. На 88-й хвилині Миколенко помилився і "привіз" пенальті на останніх хвилинах. Пуккі обікрав захисника в штрафній, якому довелося фолити.

На жаль, сам же Пуккі і реалізував 11-метровий удар, пробивши у лівий кут. Бущан вгадав, але не зумів виручити.

У підсумку, Україна втратила важливі очки у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Тепер "жовто-сині" з 2 очками в активі йдуть третіми, програючи Фінляндії за додатковими показниками.

Україна – Фінляндія відеоогляд