Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став першим переможцем в новому сезоні Формули-1. Він переміг на гран-прі Бахрейну.

Хемілтон стартував другим на гран-прі Бахрейну. Поул-позишин напередодні здобув Макс Ферстаппен з Red Bull. Останнім же стартував Себастьян Феттель на Aston Martin. Його покарали за порушення під час "жовтих прапорів" на кваліфікації.

Читайте також Хемілтон поб'є рекорд Шумахера, Ferrari повернеться у топ-3: анонс нового сезону Формули-1

Хоча саму гонку довго не могли почати через проблеми в Серхіо Переса з Red Bull під час прогрівочного кола. Тож йому довелося стартувати з піт-лейну.

Перше коло гонки відзначилося аварією за участі росіянина Микити Мазепіна з Haas. Він не втримав свій болід на трасі та влетів у відбійники. На цьому гонка для нього закінчилася.

LAP 1/56



Safety Car is out after Mazepin hits the barriers on the opening lap!



He is out of the car and unharmed #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Q4MJILmXct — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Боротьба за перемогу

В цій гонці лише два пілоти вели боротьбу за перемогу – Хемілтон та Ферстаппен. І почергово змінювали один одного, відправляючись на піт-стоп. Саме тоді Хемілтону вдалося встановити черговий рекорд у Формулі-1 – за кількістю кіл у ролі лідера. Попередній рекорд був 5111 кіл. Хемілтон його покращив.

Особливо гострою боротьба вийшла наприкінці гонки. Хемілтон був попереду, але після піт-стопу Ферстаппен почав скорочувати відставання від суперника. Коли до кінця гонки залишалося 16 кіл, відрив складав понад 6 секунд, але пілот Red Bull мало не на секунду покращував свій результат в порівнянні з Хемілтоном. І за три кола до фінішу навіть обійшов його. Але при цьому виїхав за межі траси, тож був змушений знову пропустити суперника, щоб не отримати штраф.

Вже після цього Хемілтон вдало стримував натиски суперника, фінішувавши першим.

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain



An epic start to the 2021 season! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/udSzTUjZ8i — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Міг поборотися за вищі місця на подіумі і Валттері Боттас з Mercedes. Але завадив йому в цьому погано проведений піт-стоп. Через проблеми із заміною правого переднього колеса, він провів там понад 10 секунд. І вже не зміг скоротити відставання. Зате згодом він показав найкращий час на колі, чим заробив додатковий бал.

Різні дебютанти

Варто додати, що в цій гонці дебютували одразу троє пілотів. Про невдалий старт Мазепіна вже було згадано вище – він доїхав лише до третього повороту. Його партнер по команді Мік Шумахер дістався фінішу, але нічого особливого не показав – лише 16 місце.

До теми Російський гонщик двічі потрапив в аварії на етапі Формули-2: відео

Значно краще себе проявив японець Юкі Цунода на Alpha Tauri. Він активно вів боротьбу на трасі, і таки зумів фінішувати в заліковій зоні на дев'ятому місці.

Результати гонки

Щодо інших пілотів, то Ландо Норріс на McLaren зумів фінішувати на четвертій позиції. П'ятим фінішу добрався Серхіо Перес. І саме його обрали пілотом дня.

Шарль Леклер з Ferrari міг поборотися за місце на подіумі (їхав навіть третім), але у підсумку фінішував шостим. Його партнер по команді Карлос Сайнс – восьмий.

Даніель Ріккардо дебютував у новій для себе команді McLaren, показавши восьмий час. А першу десятку замкнув Ленс Стролл з Aston Martin.

Себастьян Феттель теж дебютував за нову команду – і опинився на 15 місці, на ціле коло програвши переможцю. Окрім того, він потрапив у аварію, коли вів боротьбу за позицію.

Також в цій гонці у Формулу-1 повернувся Фернандо Алонсо. Але дістатися до фінішу на боліді Alpine йому не вдалося – він зійшов під час перегонів.