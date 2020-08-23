Російський боксер Олександр Повєткін (36-2-1, 24 КО) в рамках боксерського шоу від промоутерської компанії MatchroomBoxing несподівано переміг британця Ділліан Уайта (27-2, 18 КО).

Бій пройшов в британському Брентвуді на арені "Бійцівський сад". У четвертому раунді Вайт двічі відправив Повєткіна в нокдаун, але вже в наступній трихвилинці росіянин відправив суперника в глибокий нокаут, пише 24 канал.

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Відео нокауту

Повєткін заволодів поясом тимчасового чемпіона, а також став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Це – друга поразка в кар'єрі Ділліан Уайта, який до цього програвав лише раз, у 2015 році, – технічним нокаутом від Ентоні Джошуа. Тоді як Олександр Повєткін здобув 36 перемогу в своїй кар'єрі і 25-ту – нокаутом.