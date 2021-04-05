Важка перемога Динамо, Будівельник виграв Кубок України: головні новини спорту 4 квітня

Київське Динамо зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок, а Будівельник виграв Кубок України. Огляд головних новин спорту за 4 квітня у дайджесті Спорт 24.

Будівельник – володар Кубка України

Черкаські Мавпи та Будівельник у столиці зіграли фінал Кубка України з баскетболу 2021 року. Перемогу здобув київський клуб.

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Черкаські Мавпи – Будівельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

Команди провели досить рівну першу чверть, у якій невеликою перевагою володів Будівельник. У другій 10-хвилині номінальні гості наростили перевагу і пішли на велику перерву за +14.

Надалі Будівельник ще більше нарощував свою перевагу і не дозволив Черкаським Мавпам повернутися у гру.

Кияни перемогли Мавп 93:70 та завоювали п'ятий трофей в історії клубу.

Динамо зберегло відрив над Шахтарем

У неділю, 4 квітня, завершився 20 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Недільна програма туру була відкрита в Ужгороді, де Минай розійшовся миром з Колосом.

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Наступна гра відбулася у Полтаві, де місцева Ворскла протистояла чинному чемпіону України Шахтарю. У нервовому протистоянні Шахтар здобув перемогу завдяки дублю Жуніора Мораеса.

Нападник у свій день народження забив свій 100 гол та обійшов Андрія Ярмоленка.

Підсолодити успіх Шахтаря могла Олександрія, яка ввечері приймала лідера УПЛ – Динамо. Господарі поля відкрили рахунок, однак у середині тайму Динамо відновило паритет.

Хоча кияни й переважали, але гра йшла до нічиєї. Тільки на 90 хвилині перемогу для Динамо вирвав Жерсон Родрігес. Відтак, Динамо за 6 турів до завершення сезону зберегло відрив над Шахтарем у 7 очок.

Усик зберіг місце у рейтингу The Ring

Український боксер Олександр Усик зберіг свою позицію в оновленому рейтингу The Ring. Усик продовжує входити у десятку найкращих боксерів важкої ваги за версією The Ring.

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Непереможний українець надалі утримує 10 місце. Для Усика це вже 16 тиждень у рейтингу. The Ring вперше включив Усика у рейтинг

наприкінці 2020 року.

У рейтингу відбулися тільки дві зміни. Ділліан Уайт піднявся на 3 місце після перемоги над Олександром Повєткіним. Росіянин опустився на 8 сходинку.

Володарем поясу The Ring надалі залишається Тайсон Ф'юрі. На першому місці в рейтингу Ентоні Джошуа.

Рейтинг важкої ваги від The ​​Ring

Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)