Важка перемога Динамо, Будівельник виграв Кубок України: головні новини спорту 4 квітня

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Джерело:

24 канал

Київське Динамо зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок, а Будівельник виграв Кубок України. Огляд головних новин спорту за 4 квітня у дайджесті Спорт 24.

Будівельник – володар Кубка України

Черкаські Мавпи та Будівельник у столиці зіграли фінал Кубка України з баскетболу 2021 року. Перемогу здобув київський клуб.

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Черкаські Мавпи – Будівельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

Команди провели досить рівну першу чверть, у якій невеликою перевагою володів Будівельник. У другій 10-хвилині номінальні гості наростили перевагу і пішли на велику перерву за +14.

Надалі Будівельник ще більше нарощував свою перевагу і не дозволив Черкаським Мавпам повернутися у гру.

Кияни перемогли Мавп 93:70 та завоювали п'ятий трофей в історії клубу.

Динамо зберегло відрив над Шахтарем

У неділю, 4 квітня, завершився 20 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Недільна програма туру була відкрита в Ужгороді, де Минай розійшовся миром з Колосом.

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Наступна гра відбулася у Полтаві, де місцева Ворскла протистояла чинному чемпіону України Шахтарю. У нервовому протистоянні Шахтар здобув перемогу завдяки дублю Жуніора Мораеса.

Нападник у свій день народження забив свій 100 гол та обійшов Андрія Ярмоленка.

Підсолодити успіх Шахтаря могла Олександрія, яка ввечері приймала лідера УПЛ – Динамо. Господарі поля відкрили рахунок, однак у середині тайму Динамо відновило паритет.

Хоча кияни й переважали, але гра йшла до нічиєї. Тільки на 90 хвилині перемогу для Динамо вирвав Жерсон Родрігес. Відтак, Динамо за 6 турів до завершення сезону зберегло відрив над Шахтарем у 7 очок.

Усик зберіг місце у рейтингу The Ring

Український боксер Олександр Усик зберіг свою позицію в оновленому рейтингу The Ring. Усик продовжує входити у десятку найкращих боксерів важкої ваги за версією The Ring.

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Непереможний українець надалі утримує 10 місце. Для Усика це вже 16 тиждень у рейтингу. The Ring вперше включив Усика у рейтинг
наприкінці 2020 року.

У рейтингу відбулися тільки дві зміни. Ділліан Уайт піднявся на 3 місце після перемоги над Олександром Повєткіним. Росіянин опустився на 8 сходинку.

Володарем поясу The Ring надалі залишається Тайсон Ф'юрі. На першому місці в рейтингу Ентоні Джошуа.

Рейтинг важкої ваги від The ​​Ring

Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

  1. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  2. Деонтей Уайлдер (США)
  3. Ділліан Уайт (Велика Британія)
  4. Луїс Ортіс (Куба)
  5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
  6. Енді Руїс (США)
  7. Майкл Хантер (США)
  8. Олександр Повєткін (Росія)
  9. Оскар Рівас (Колумбія)
  10. Олександр Усик (Україна)