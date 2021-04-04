37-річний Михайло Кополовець остаточно повішав бутси на цвях. Футболіст вирішив зосередитися на роботі спортивного директора Минаю.

Завершення епохи легенди

Останнім часом Михайло Кополовець поєднував кар'єру футболіста та спортивного директора дебютанта УПЛ. Тепер 37-річний півзахисник прийняв рішення зосередитися на роботі функціонера.

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Не виключено, що на його рішення трохи повпливала відставка Василя Кобіна з містка головного тренера Минаю. Зараз команду тренує Микола Цимбал.

Кополовець пояснив своє рішення тим, що зараз клубу потрібно набирати очки, щоб вибратись з підвалин таблиці та не вилетіти знову у Першу лігу України. Тепер він зосередиться виключно на роботі спортивного директора.

У цьому сезоні легендарний футболіст вийшов у футболці Минаю лише в одній грі проти київського Динамо. Михайло провів на полі 19 хвилин. Результативними діями не відзначився. Вперше прийшов у структуру Минаю у серпні 2016 року у статусі гравця.