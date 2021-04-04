Легендарний Михайло Кополовець завершив кар'єру футболіста
37-річний Михайло Кополовець остаточно повішав бутси на цвях. Футболіст вирішив зосередитися на роботі спортивного директора Минаю.
Джерело:Футбол 1/2/3
Завершення епохи легенди
Останнім часом Михайло Кополовець поєднував кар'єру футболіста та спортивного директора дебютанта УПЛ. Тепер 37-річний півзахисник прийняв рішення зосередитися на роботі функціонера.
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Не виключено, що на його рішення трохи повпливала відставка Василя Кобіна з містка головного тренера Минаю. Зараз команду тренує Микола Цимбал.
Кополовець пояснив своє рішення тим, що зараз клубу потрібно набирати очки, щоб вибратись з підвалин таблиці та не вилетіти знову у Першу лігу України. Тепер він зосередиться виключно на роботі спортивного директора.
У цьому сезоні легендарний футболіст вийшов у футболці Минаю лише в одній грі проти київського Динамо. Михайло провів на полі 19 хвилин. Результативними діями не відзначився. Вперше прийшов у структуру Минаю у серпні 2016 року у статусі гравця.
- Кополовець – вихованець ужгородського футболу. Найуспішнішу кар'єру Кополовець провів у львівських Карпатах, з якими грав у Лізі Європи. "Левам" віддав понад 7 років своєї ігрової кар'єри. Також виступав за Закарпаття, Говерлу, білоруську Белшину і німецький Айнхайт.
- В українському чемпіонаті Кополовець зіграв у 155 матчах, в яких відзначився 6 голами.
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