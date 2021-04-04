Олександрія і Динамо ввечері 4 квітня закрили програму 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Нервовий поєдинок завершився важкою звитягою Динамо.

Олександрія – Динамо 1:2

Голи: Сітало, 14 – Шапаренко, 35 (п), Родрігес, 90

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Уже на 8 хвилині Динамо змарнувало розкішний момент вийти вперед. Киян провели атаку лівим флангом. Де Пена прострілив у штрафний, де Караваєв пробив точно у площину воріт, але Паньків вібив м'яч у стійку. Та атака гостей продовжилася. М'яч відлетів на Буяльського, який у падінні пробив головою. М'яч з лінії вибив оборонець.

Олександрія швидко оговталася від гострої атаки киян та відкрила рахунок у матчі. Після закидання у штрафний Ковалець скинув на Сітала і той прошив Бущана точним ударом з близької відстані.

Динамо було складно пройти оборону Олександрії, тому кияни не цуралися дальніх ударів. Один з таких на 22 хвилині завдав Де Пена. Уругваєць цілив у верхній кут, але Паньків впевнено забрав м'яч до рук.

Олександрія була близька, щоб подвоїти перевагу на 30 хвилині. Кияни невдало вийшли з оборони, внаслідок чого господарі отримали шанс для швидкої атаки. У підсумку Лучкевич завдав удару з меж штрафного, однак Бущан відбив м'яч.

На 32 хвилині Динамо заробило пенальті. Мірошниченко у штрафному зіграв рукою після прострілу Кендзьори. Арбітр після використання системи VAR вказав на позначку. Пенальті впевнено реалізував Шапаренко!

Окрилене успіхом Динамо могло вийти вперед на 38 хвилині. Після навісу зі штрафного з лівого флангу Забарний пробив головою у правий нижній від Паньків кут. Голкіпер здійснив чудовий порятунок.

Ще один сейв Паньків зробив після удару Караваєва у дальній нижній кут. Футболіст Динамо пробивав з меж штрафного.

На 57 хвилині Олександрія формально залишилися без головного тренера Володимира Шарана. Арбітр вилучив тренера господарів.

Динамо володіло ініціативою і втілило свою перевагу на 63 хвилині. Миколенко увійшов у штрафний та прострілив на Караваєва. Олександр пробив точно, але арбітр скасував взяття воріт через активний офсайд у Буяльського.

Відразу після цього моменту Паньків врятував Олександрію після дальнього удару Сидорчука.

Микола Шапаренко міг вирвати позитивний результат для Динамо на 77 хвилині. Микола вдало зіграв на підбиранні та пробив у нижній кут. Але й цього разу Паньків був на висоті.

Ще одну нагоду Динамо мало на 82 хвилині. Буяльський чудовим пасом вивів Бєсєдіна на рандеву з Паньківим. Воротар відбив м'яч, але Караваєв не встиг на добивання.

На 90 хвилині Динамо таки втілило свою перевагу й відсвяткувало легальний гол. Родрігес обігрався з партнером та з меж штрафного на силу пробив у ближній кут. Паньків не зміг відбити м'яч.

Завдяки перемозі Динамо змогло зберегти відрив у 7 очок над Шахтарем. Олександрія має 26 очок та посідає 7 місце.

Олександрія – Динамо відеоогляд