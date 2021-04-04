Закарпатський Минай та Колос з Ковалівки 4 квітня відкрили недільну програму 20 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) Поєдинок в Ужгороді завершився нічиєю.

Минай – Колос 0:0

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Минай проводив перший матч після відставки Василя Кобіна. Також зміни відбулися у складі закарпатців. Зокрема, Михайло Кополовець оголосив про завершення кар'єри.

Потужний початок від Колоса

Ці зміни аж ніяк не цікавили Колос, який зі стартових хвилин затиснув Минай у штрафному. Уже на 11 хвилині гості могли відкривати рахунок завдяки колишнім "динамівцям".

Кравченко зробив крос з правого флангу у штрафний на Лисенка. Володимир пробив головою у лівий від голкіпера кут, але влучив у стійку. М'яч відлетів до рук Поповича.

На 24 хвилині Лисенко змарнував ще один розкішний момент. Минай помилився під час виходу з оборони. Унаслідок перехоплення Лисенко вийшов на рандеву з Поповичем, але не зміг переграти голкіпера.

Через 4 хвилини Поповичу знову довелося виручати партнерів. Після прострілу Ільїна з правого флангу Антюх зупинив м'яч у штрафному й наступним дотиком пробив. Попович перевів на кутовий.

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Минай вирівняв гру

Другий тайм став віддзеркаленням першого. Після перерви Минай помітно додав і володів ініціативою. Майже відразу господарі отримали чудову нагоду вийти вперед.

Петров обрізав захист невдалою передачею, яку перехопив Петрусенко та віддав на хід Нурієву. Анатолій забарився з ударом, але заробив дуже небезпечний штрафний. Однак удар Саківа з метрів 17 взяла на себе стінка.

А на 56 хвилині Волинець вперше вступив у гру. Після кутового Нурієв класно набігав на ближній кут та спрямував м'яч головою. Голкіпер здійснив ефектний сейв. На 64 хвилині Минай мав ще одну нагоду. Шиндер підіграв Нурієву, який пробив з лінії штрафного. Колос врятував захисник, який взяв на себе удар.

Майже через 10 хвилин Нурієв наважився на удар з надзвичайно дальньої відстані. Здавалося, що м'яч летить у "дев'ятку", однак влучив у сітку із зовнішньої сторони.

На 82 хвилині на полі в Минаю з'явився Угочукву. Легіонер господарів чи не першим дотиком до м'яча міг відзначитися голом. Після вкидання ауту м'яч у штрафному опинився в Угочукву, який відразу пробив, однак не влучив у нижній кут.

Нурієв міг виривати перемогу для Минаю на останній хвилині основного часу. Анатолій увійшов у штрафний з лівого флангу, але пробив у руки Волинцю. У підсумку гра завершилася логічною нічиєю.

Після 20 турів Колос посідає 6 місце. Минай утримує 13 сходинку і всього на 2 очки випереджає Рух, який замикає таблицю.

Минай – Колос відеоогляд