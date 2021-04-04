Усик зберіг місце у рейтингу The Ring
Український боксер Олександр Усик зберіг свою позицію в оновленому рейтингу The Ring. Усик продовжує входити у десятку найкращих боксерів важкої ваги за версією The Ring.
Джерело:The Ring
Непереможний українець надалі утримує 10 місце. Для Усика це вже 16 тиждень у рейтингу. The Ring вперше включив Усика у рейтинг наприкінці 2020 року.
До слова Тайсон Ф'юрі опублікував потужний банер з Усиком: фото
У рейтингу відбулися тільки дві зміни. Ділліан Уайт піднявся на 3 місце після перемоги над Олександром Повєткіним. Росіянин опустився на 8 сходинку.
Володарем поясу The Ring надалі залишається Тайсон Ф'юрі. На першому місці в рейтингу Ентоні Джошуа.
Рейтинг важкої ваги від The Ring
Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
1. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
2. Деонтей Уайлдер (США)
3. Ділліан Уайт (Велика Британія)
4. Луїс Ортіс (Куба)
5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
6. Енді Руїс (США)
7. Майкл Хантер (США)
8. Олександр Повєткін (Росія)
9. Оскар Рівас (Колумбія)
10. Олександр Усик (Україна)
Поділитися новиною