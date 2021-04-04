Український боксер Олександр Усик зберіг свою позицію в оновленому рейтингу The Ring. Усик продовжує входити у десятку найкращих боксерів важкої ваги за версією The Ring.

Непереможний українець надалі утримує 10 місце. Для Усика це вже 16 тиждень у рейтингу. The Ring вперше включив Усика у рейтинг наприкінці 2020 року.

До слова Тайсон Ф'юрі опублікував потужний банер з Усиком: фото

У рейтингу відбулися тільки дві зміни. Ділліан Уайт піднявся на 3 місце після перемоги над Олександром Повєткіним. Росіянин опустився на 8 сходинку.

Володарем поясу The Ring надалі залишається Тайсон Ф'юрі. На першому місці в рейтингу Ентоні Джошуа.

Рейтинг важкої ваги від The ​​Ring

Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

1. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

2. Деонтей Уайлдер (США)

3. Ділліан Уайт (Велика Британія)

4. Луїс Ортіс (Куба)

5. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

6. Енді Руїс (США)

7. Майкл Хантер (США)

8. Олександр Повєткін (Росія)

9. Оскар Рівас (Колумбія)

10. Олександр Усик (Україна)

Український боксер Усик провів 2 поєдинки у важкій вазі. Восени 2019 року українець здолав Чазза Візерспуна. У жовтні 2020 року Усик переміг Дерека Чісору. Українець – офіційний претендент на титул WBO.