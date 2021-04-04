Тайсон Ф'юрі опублікував потужний банер з Усиком: фото
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі скучив за боксом, тому взяв урок з редагування фото. Британець опублікував потужний банер, в якому знайшлося місце українцю Олександру Усику.
Джерело:твітер Тайсона Ф'юрі
Тут є лише один король
Ф'юрі опублікував банер з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером, Ділліаном Уайтом, чемпіоном світу за версією WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі Олександром Усиком.
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Поряд з чотирма боксерами Тайсон розмістив і себе. Також 32-річний Ф'юрі додав два написи до банера. Один у коментарях, а інший – на самому банері.
"Повинен залишитися тільки один" і "Тут є лише один король".
- Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа мають провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Боксери вже уклали контракт на 2 поєдинки, але досі не визначилися з датою та місцем поєдинку.
- Олександр Усик – офіційний претендент на титул WBO, який належить Джошуа.
- Водночас Ділліан Уайт після того, як нокаутував Олександра Повєткіна, знову претендує на пояс WBC.
- Власне Ф'юрі здобув титул WBC у лютому 2020 року, коли достроково здолав Уайлдера. Американець не отримав реванш, який був прописаний контрактом.
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