Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі скучив за боксом, тому взяв урок з редагування фото. Британець опублікував потужний банер, в якому знайшлося місце українцю Олександру Усику.

Тут є лише один король

Ф'юрі опублікував банер з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером, Ділліаном Уайтом, чемпіоном світу за версією WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа та абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі Олександром Усиком.

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Поряд з чотирма боксерами Тайсон розмістив і себе. Також 32-річний Ф'юрі додав два написи до банера. Один у коментарях, а інший – на самому банері.

"Повинен залишитися тільки один" і "Тут є лише один король".