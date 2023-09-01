Сьомий легіонер Шахтаря: "гірники" підписали захисника з екзотичної країни

Донецький Шахтар кардинально змінив свій трансферний вектор під час літнього вікна. Черговим новачком "гірників" знову став легіонер.

Захисник збірної Танзанії Новатус Міроші став гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомив офіційний сайт чемпіона України.

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20-річний захисник виступатиме на правах оренди до завершення сезону 2023/24. Якщо футболіст зуміє себе зарекомендувати, то "гірники" викуплять його контракт у бельгійського клубу Зюлте-Варегем.

Що відомо про новачка Шахтаря

Новатус Міроші грає на позиції лівого захисника. За потреби може зіграти на фланзі півзахисту та в опорній зоні.

Свою кар'єру Міроші починав у танзанійському клубі Азам. У 2021 році став гравцем ізраїльського Маккабі Тель-Авів, але одразу був відданий в оренду до Бейтару.

Влітку 2022 року підписав трирічний контракт з бельгійським Зюльте-Варегем. За "фермерів" Новатус відіграв 38 матчів у всіх турнірах та віддав 2 асисти.

2 вересня 2021 року Міроші дебютував за збірну Танзанії, за яку зіграв 13 матчів (2 голи). Зазначимо, що новачок Шахтаря перший футболіст з цієї африканської країни.

Трансферний вектор Шахтаря

Влітку Шахтар підписав 8 новачків, з яких лише 1 українець. Гравцями "гірників" стали бразильці Невертон, Егіналдо, Педріньйо, представник Ізраїлю Став Лемкін, грузин Іраклі Азаров, танзанієць Новатус Міроші та еквадорець Деніл Кастільо. Також до клубу повернувся ветеран Дмитро Чигринський. Зазначимо, що в минулому сезоні Шахтар робив ставку на власних вихованців, а також гравців з українським паспортом.