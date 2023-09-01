Защитник сборной Танзании Новатус Мироши стал игроком донецкого Шахтера. Об этом сообщил официальный сайт чемпиона Украины.

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20-летний защитник будет выступать на правах аренды до завершения сезона 2023/24. Если футболист сумеет себя зарекомендовать, то "горняки" выкупят его контракт у бельгийского клуба Зюлте-Варегем.

Что известно о новичке Шахтера

Новатус Мироши играет на позиции левого защитника. При необходимости может сыграть на фланге полузащиты и в опорной зоне.

Свою карьеру Мироши начинал в танзанийском клубе Азам. В 2021 году стал игроком израильского Маккаби Тель-Авив, но сразу же был отдан в аренду в Бейтар.

Летом 2022 подписал трехлетний контракт с бельгийским Зюльте-Варегем. За "фермеров" Новатус отыграл 38 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста.

2 сентября 2021 года Мироши дебютировал за сборную Танзании, за которую сыграл 13 матчей (2 гола). Отметим, что новичок Шахтера – первый футболист из этой африканской страны.

Трансферный вектор Шахтера

Летом Шахтер подписал 8 новичков, из которых всего 1 украинец. Игроками "горняков" стали бразильцы Невертон, Эгиналдо, Педриньо, представитель Израиля Стал Лемкин, грузин Иракли Азаров, танзаниец Новатус Мироши и эквадорец Дэнил Кастильо. Также в клуб вернулся ветеран Дмитрий Чигринский. Отметим, что в прошлом сезоне Шахтер делал ставку на собственных воспитанников, а также игроков с украинским паспортом.