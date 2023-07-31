Скаути "гірників" відшукали черговий діамант серед різномаїття бразильських футболістів. Шахтар офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Егіналду.
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Бразильська ракета
Егіналду перейшов до "гірників" з клубу бразильської Серії А Васко да Гама. За інформацією Transfermarkt, Шахтар заплатив за 18-річного вінгера 3,5 мільйона євро. Угода донецького клубу з гравцем розрахована до 30 червня 2028 року.
Егіналду розпочав займатися футболом в бразильському клубі Артсул. У 2022 році Васко до Гама взяв в оренду юне дарування, а потім за 120 тисяч євро викупив права на футболіста.
За головну команду Васко да Гама Егіналду зіграв 29 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи. Доволі пристойна статистика для 18-річного футболіста.
Крім того, Егіналду грає за молодіжну збірну Бразилії, у складі якої дебютував 10 вересня 2022 року. Всього на рахунку вінгера 3 матчі та 1 гол за "жовто-зелених".
Фахівці відзначають неймовірну швидкість лівого вінгера. В одному з матчів Егіналдо розігнався до 37,5 км/год, що перевершує результат українця Михайла Мудрика, який в поєдинку АПЛ набрав швидкість 36,6 км/год.
"Гарячі" новачки Шахтаря
- Нагадаємо, що донецький клуб влітку підписав 5 нових футболістів: вінгерів Невертона (Бразилія) та Егіналду (Бразилія), опорного хавбека Деніла Кастілло (Еквадор), захисників Педріньйо (Бразилія) та Става Лемкіна (Ізраїль).
- Також клуб повернув з оренди власних вихованців: Богдана В'юнника (з Грацера, Австрія), Олексія Кащука (із Сабаха, Азербайджан).
- Крім того, Шахтар планує повернути досвідченого Дмитра Чигринського, який повинен замінити травмованого Валерія Бондаря.