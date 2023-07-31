Скаути "гірників" відшукали черговий діамант серед різномаїття бразильських футболістів. Шахтар офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Егіналду.

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Бразильська ракета

Егіналду перейшов до "гірників" з клубу бразильської Серії А Васко да Гама. За інформацією Transfermarkt, Шахтар заплатив за 18-річного вінгера 3,5 мільйона євро. Угода донецького клубу з гравцем розрахована до 30 червня 2028 року.

Егіналду розпочав займатися футболом в бразильському клубі Артсул. У 2022 році Васко до Гама взяв в оренду юне дарування, а потім за 120 тисяч євро викупив права на футболіста.

За головну команду Васко да Гама Егіналду зіграв 29 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи. Доволі пристойна статистика для 18-річного футболіста.

Крім того, Егіналду грає за молодіжну збірну Бразилії, у складі якої дебютував 10 вересня 2022 року. Всього на рахунку вінгера 3 матчі та 1 гол за "жовто-зелених".

Фахівці відзначають неймовірну швидкість лівого вінгера. В одному з матчів Егіналдо розігнався до 37,5 км/год, що перевершує результат українця Михайла Мудрика, який в поєдинку АПЛ набрав швидкість 36,6 км/год.

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