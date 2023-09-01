Захисник збірної Танзанії Новатус Міроші став гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомив офіційний сайт чемпіона України.

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20-річний захисник виступатиме на правах оренди до завершення сезону 2023/24. Якщо футболіст зуміє себе зарекомендувати, то "гірники" викуплять його контракт у бельгійського клубу Зюлте-Варегем.

Що відомо про новачка Шахтаря

Новатус Міроші грає на позиції лівого захисника. За потреби може зіграти на фланзі півзахисту та в опорній зоні.

Свою кар'єру Міроші починав у танзанійському клубі Азам. У 2021 році став гравцем ізраїльського Маккабі Тель-Авів, але одразу був відданий в оренду до Бейтару.

Влітку 2022 року підписав трирічний контракт з бельгійським Зюльте-Варегем. За "фермерів" Новатус відіграв 38 матчів у всіх турнірах та віддав 2 асисти.

2 вересня 2021 року Міроші дебютував за збірну Танзанії, за яку зіграв 13 матчів (2 голи). Зазначимо, що новачок Шахтаря перший футболіст з цієї африканської країни.

Трансферний вектор Шахтаря

Влітку Шахтар підписав 8 новачків, з яких лише 1 українець. Гравцями "гірників" стали бразильці Невертон, Егіналдо, Педріньйо, представник Ізраїлю Став Лемкін, грузин Іраклі Азаров, танзанієць Новатус Міроші та еквадорець Деніл Кастільо. Також до клубу повернувся ветеран Дмитро Чигринський. Зазначимо, що в минулому сезоні Шахтар робив ставку на власних вихованців, а також гравців з українським паспортом.