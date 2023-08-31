Шахтар під час жеребкування потрапив до третього кошика. Відтак суперниками української команди під час жеребкування мали стати по одній команді з першого, другого та четвертого кошиків.

Детальніше Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Під час жеребкування Шахтар потрапив до групи H, де суперниками стали іспанська Барселона, португальський Порту та бельгійський Роял Антверпен.

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 19 та 20 вересня. Детальніший календар матчів Шахтаря стане відомий згодом.

Нагадаємо, в цьому сезоні Шахтар свої матчі Ліги чемпіонів буде проводити в німецькому місті Гамбург.