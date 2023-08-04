Донеччанам вдалось домовитись із досвідченим оборонцем, який останнім часом грав у Греції. Дмитро Чигринський дістався Шахтарю абсолютно безкоштовно, адже перейшов у донецький клуб у статусі вільного агента.
Оце так Циганков вже накриває на стіл: Довбик прилетів в Іспанію для медогляду у Жироні
Повернення легенди
Контракт із "гірниками" розрахований до кінця червня 2024 року.
Цікаво, що раніше Чигринський запевняв, що хотів би продовжити кар'єру з межами рідної країни. Але таки повернувся додому.
Вже 6 серпня Чигринський може дебютувати за Шахтар після повернення у донецький клуб. У цей день "гірники" зіграють благодійний матч проти англійського Тоттенхема.
Щодо офіційних поєдинків, то тут дебют Чигринського може припасти на 12 серпня, коли донеччани зіграють в УПЛ проти Олександрії.
Шахтарівське серце Дмитра Чигринського
- У 2002-му році Чигринський перейшов із УФК Львів до Шахтаря-2.
- Через чотири роки приєднався до першої команди "гірників". До цього їздив в оренду у запорізький Металург.
- Після трьох років виступів з донецький колектив привернув увагу Барселони. Але закріпитись в іспанському гранді так і не зумів. 31 серпня 2009-го пішов у Барселону, а вже 6 липня 2010-го повернувся у Шахтар, за який виступав ще протягом 5 років.
- У 2015-му Чигринський підписав контракт із Дніпром.
- Вже наступного року пішов грати в Грецію, де виступав з АЕК Афіни та Іонікос.
- Раніше із Шахтарем став переможцем Кубка УЄФА-2008/2009 (тепер – Ліга Європи), 7 разів ставав чемпіоном України, чотири рази підіймав над головою Кубок країни та двічі Суперкубок України.
- У футболці Шахтаря захисник провів вже 189 матчів (найбільше поєдинків за один клуб) – 16 голів та 2 асисти.