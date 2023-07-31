Ізраїльський гравець Став Лемкін підсилив ряди Шахтаря. Перспективний футболіст виступає на позиції центрального захисника.
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На перспективу
Донецький колектив продовжує збирати талановиту молодь з усього світу. Черговим новобранцем "гірників" став ізраїльський центральний захисник Став Лемкін. 20-річний футболіст перебрався до Шахтаря із Хапоеля за 1,2 мільйони євро. Лемкін у свою чергу уклав з донецьким колективом угоду на 5 років. Раніше "кроти" встигли підсилитися іншими легіонерами, а саме Невертоном та Педрінью, які встигли дебютувати за "гірників" у переможному матчі проти Металіста 1925 (1:2) в рамках УПЛ.
Та от "кроти" добре усвідомлюють, що ізраїльський центрбек – це варіант на перспективу. Наразі Шахтарю потрібен гравець, який одразу зможе закрити позицію центрального захисника, тому "гірники" перебувають у пошуках ще й саме такого футболіста. Варто відзначити, що пріоритет "кротів" – українці. Якщо ж взяти до уваги страшну травму Валерія Бондаря, якому діагностували перелом ключиці, то Лемкін все ж зможе непланово отримати свій шанс у Шахтарі раніше, аніж це передбачалось.
Став Лемкін / інстаграм Шахтаря
Виступи ізраїльського футболіста
- У попередньому сезоні Лемкін провів 22 матчі у складі Хапоеля, ставши основним футболістом команди.
- В рамках чемпіонату Ізраїлю Став віддавав 87,6 відсотків точних передач, вигравав 73,1 відсотків єдиноборств у захисті та здійснював 3,76 перехоплень в середньому матч.
- Також варто відзначити, що Лемкін разом із молодіжною збірною Ізраїлю U-20 виборов бронзові нагороди на юнацькому чемпіонаті світу-2023, який проходив у Аргентині.