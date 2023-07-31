Ізраїльський гравець Став Лемкін підсилив ряди Шахтаря. Перспективний футболіст виступає на позиції центрального захисника.

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На перспективу

Донецький колектив продовжує збирати талановиту молодь з усього світу. Черговим новобранцем "гірників" став ізраїльський центральний захисник Став Лемкін. 20-річний футболіст перебрався до Шахтаря із Хапоеля за 1,2 мільйони євро. Лемкін у свою чергу уклав з донецьким колективом угоду на 5 років. Раніше "кроти" встигли підсилитися іншими легіонерами, а саме Невертоном та Педрінью, які встигли дебютувати за "гірників" у переможному матчі проти Металіста 1925 (1:2) в рамках УПЛ.

Нагадаємо. Донецький колектив нещодавно зі скандалом покинув інший ізраїльський футболіст Манор Соломон, який, скориставшись новим правилом ФІФА, перебрався у Тоттенхем. Спершу Шахтар погрожував "шпорам" судовою справою, оскільки хотів виручити хоч якісь кошти за свого футболіста, проте потім з'явилась інформація, що "гірники" отримають певну суму за трансфер Соломона.

Та от "кроти" добре усвідомлюють, що ізраїльський центрбек – це варіант на перспективу. Наразі Шахтарю потрібен гравець, який одразу зможе закрити позицію центрального захисника, тому "гірники" перебувають у пошуках ще й саме такого футболіста. Варто відзначити, що пріоритет "кротів" – українці. Якщо ж взяти до уваги страшну травму Валерія Бондаря, якому діагностували перелом ключиці, то Лемкін все ж зможе непланово отримати свій шанс у Шахтарі раніше, аніж це передбачалось.

Став Лемкін / інстаграм Шахтаря

Виступи ізраїльського футболіста