Грузинський легіонер Іраклі Азаров підписав контракт з "гірниками" терміном на п'ять років. Донецький клуб заплатив солідну компенсацію сербській Црвені Звєзда за 21-річного захисника.
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За даними Transfermarkt, Азаров обійшовся Шахтарю в 3 мільйони євро. Все б нічого, але сербський клуб активно співпрацює з країною-агресором. Црвена Звєзда після початку війни в Україні не відмовилася від спонсорства російської компанії "Газпром", а влітку взяла участь в турнірі в Санкт-Петербурзі.
Зазначимо, що тепер на позицію лівого захисника в Шахтарі є три футболісти: Віктор Корнієнко, бразильський новачок Педріньйо та грузин Азаров.
Що відомо про новачка Шахтаря
- Іраклі Азаров народився у 2002 році в Батумі. Футболом розпочав займатися в академії Динамо Тбілісі.
- За першу команду дебютував у 17 років та зіграв 14 матчів (3 асисти).
- У січні 2021 року став гравцем Динамо Батумі. За півтора сезона зіграв 65 матчів, забив 3 голи та віддав 10 асистів.
- Влітку 2022 року Црвена Звізда за 300 тисяч євро викупила контракт Азарова. У складі сербського клубу зіграв 26 матчів та став чемпіоном Сербії (2023).
- Також на рахунку Іраклі три титули чемпіона Грузії (2019, 2020, 2021).
- Азаров зі збірною Грузії U-21 був учасником молодіжного Євро-2023. За головну команду країни зіграв 12 матчів.