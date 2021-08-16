"Ярослава була у стані ейфорії"

У соцмережах на Ярославу Магучіх вилилось ціле "відро бруду" через спільне фото та обійми зі спортсменкою ОКР Марії Лесіцкене. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував цю ситуацію та попросив усіх заспокоїтись.

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Гутцайт запевнив, що 19-річна дівчина зробила це на емоціях після здобутої "бронзи". А цькування українців не зроблять у цій ситуації нічого хорошого.

Ярослава з 7 років готувалась, постійно в залах. Я вважаю, що в той момент перемоги вона просто була в стані ейфорії, і не дуже відчувала,

– розповів Вадим Маркович.

На думку очільника, така хвиля негативу може змусити спортсменку задуматись про виступи за іншу країну. Тому Гутцайт переконаний, що потрібно рухатись далі, ніхто не хоче втратити одну з головних надій на нагороди у стрибках у висоту, якою є Ярослава.

Цікаво! Магучіх після Олімпіади у Токіо очолила світовий рейтинг у стрибках у висоту. Ярослава перед стартом змагань отримала травму, яка змусила її пропустити певний відрізок тренувального процесу. 19-річна легкоатлетка стала єдиною серед українок, якій вдалось підкорити 2 метри. Ярослава стала однією з найкращих легкоатлеток липня в Україні. Перше місце вона розділила з Анною Рижиковою.

"Магучіх повернулась героїнею з бронзовою медаллю"

Якщо ми не хочемо втратити ще цю спортсменку, щоб потім не говорили, що від нас їдуть спортсмени, то не треба на неї тиснути. Вона повернулася героїнею з бронзовою медаллю з Олімпіади, підняла український прапор. А будемо тиснути, їй запропонують гроші і вона поїде. А потім знову будуть говорити, що винен міністр, президент, що не втримали. Є така ситуація, всі повинні зробити висновки та рухатись далі,

– запевнив Гутцайт.

Слід відзначити, що ще перед Олімпійськими іграми відразу декілька країн пропонували Магучіх змінити громадянство. Але Ярослава має чітку позицію – виступати лише під "синьо-жовтим" прапором та прославляти Україну на міжнародному рівні.

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