Він виступив проти цькування української спортсменки і вважає, що представники делегації України повинні були заздалегідь обговорити подібні ситуації. Спортсменів мали завчасно попередити, які ризики вони можуть отримати від тих чи інших світлин.

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"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів", – сказав Беленюк.

Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти знаходишся в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вона змагалися. У тому стані, в якому вона була, Ярослава була готова обіймати будь-якого, хто зустрінеться їй на дорозі,

– заявив Беленюк.

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