"Ярослава была в состоянии эйфории"
В соцсетях на Ярославу Магучих вылилось целое "ведро грязи" из-за совместного фото и объятий со спортсменкой ОКР Марии Лесицкене. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал эту ситуацию и попросил всех успокоиться.
Примечательно Россиянка Лесицкене впервые прокомментировала фото с Магучих, которое вызвало яростный хейт
Гутцайт заверил, что 19-летняя девушка сделала это на эмоциях после полученной "бронзы". А травля украики не сделает в этой ситуации ничего хорошего.
Ярослава 7 лет готовилась, постоянно в залах. Я считаю, что в тот момент победы она просто была в состоянии эйфории, и не очень чувствовала,
– рассказал Вадим Маркович.
По мнению руководителя, такая волна негатива может заставить спортсменку задуматься о выступлениях за другую страну. Поэтому Гутцайт убежден, что нужно двигаться дальше, никто не хочет потерять одну из главных надежд на награды в прыжках в высоту, которой является Ярослава.
"Магучих вернулась героиней с бронзовой медалью"
Если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас уезжают спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, которые не удержали. Есть такая ситуация, все должны сделать выводы и двигаться дальше,
– заверил Гутцайт.
Следует отметить, что еще перед Олимпийскими играми сразу несколько стран предлагали Магучих изменить гражданство. Но Ярослава имеет четкую позицию – выступать только под "сине-желтым" флагом и прославлять Украину на международном уровне.
Скандал вокруг фото Магучих и Лесицкене: главное
- Ярослава Магучих подтвердила свое звание одной из лучших прыгуний в высоту в мире. 19-летняя спортсменка принесла Украине "бронзу" уже на своей дебютной Олимпиаде.
- После итоговых результатов Ярослава на эмоциях обняла представительницу ОКР Марию Лесицкене, легкоатлетки поздравили друг друга и сделали общую фотографию, которая вызвала настоящий фурор. Все начали обвинять Ярославу в том, что она не должна была делать это фотографию и должна публично извиниться за свой поступок.
- За 19-летнюю украинку заступились сразу несколько олимпийцев – Жан Беленюк, Станислав Горуна и Ольга Саладуха, которая заявила, что не следует людям искать измены там, где ее нет.
- После прилета в Украину Ярослава заверила, что у ее поступка не было никакой политической позиции. Она уважает украинских воинов, которые защищают границу и мир в нашей стране, а фото сделала на возвышенных эмоциях после медали.
- В Минобороны уже провели беседу со спортсменкой и заверили, что объятия были следствием эмоций.