Перший та єдиний коментар Лесіцкене

Великий скандал розгорівся навколо спільної світлини Ярослави Магучіх та Марії Лесіцкене. Представниця ОКР вже повернулась із Токіо у Росії та вперше прокоментувала світлину з українкою. Про це вона написала у сторіс в інстаграмі.

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Лесіцкене заступилась за українську легкоатлетку та запевнила, що жодні заяви не змінять поваги та ставлення до українських стрибунок у висоту. Марія заявила, що більше ніяк не буде коментувати цей розголос серед фанатів та журналістів.

Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчатам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення. Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них. P. S. На цьому тему вважаю закритою, і ніяких коментарів з цього приводу більше не буде,

– написала Лесіцкене.



Пояснення Лесіцкене / Скриншот із instagram.com/lasitskene.maria

Скандал навколо фото Магучіх та Лесіцкене: головне

Змагання зі стрибків у висоту завершились нагородою для України. "Бронзу" здобула 19-річна Ярослава Магучіх, для якої Олімпіада-2020 стала дебютною. Олімпійською чемпіонкою стала представниця ОКР Марія Лесіцкене, а друге місце посіла австралійка Нікола Макдермотт.

Після результатів росіянка підбігла до українки, легкоатлетки привітали одна одну та зробили спільну світлину, яка викликала справжній фурор. Усі почали звинувачувати Ярославу у тому, що вона не повинна була робити світлину та має публічно вибачитись за свій вчинок.

За 19-річну легкоатлетку заступились відразу декілька олімпійців – Жан Беленюк, Станіслав Горуна та Ольга Саладуха, яка заявила, що не слід людям шукати зради там, де її немає. А краще потрібно вирішувати структурні проблеми спорту в Україні.

Після прильоту в Україну Ярослава запевнила, що у її вчинку не було політичного підґрунтя. Вона поважає українських воїнів, які боронять кордон та мир у нашій країні, а фото зробила на піднесених емоціях після медалі.

В Міноборони вже провели розмову зі спортсменкою та запевнили, що обійми були наслідком емоцій.

Цікаво! Магучіх після Олімпіади очолила світовий рейтинг у стрибках у висоту. Відзначимо, що Ярослава перед стартом змагань отримала травму, яка змусила її пропустити певний відрізок тренувального процесу. 19-річна легкоатлетка стала єдиною серед українок, якій вдалось підкорити 2 метри. На цій висоті Ярослава і завершила свої дебютні Олімпійські ігри.