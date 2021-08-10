"Вона перемагає під нашим прапором та гімном"

Бронзова призерка Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха підтримала Ярославу Магучіх. Після фіналу 19-річна українська стрибунка у висоту зробила спільне фото з представницею ОКР Марією Ласіцкене. Після цього її фанати розділились на два світи.

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Прокоментувала цю ситуацію і досвідчена Саладуха, яка після виступу у Токіо завершила свою спортивну кар'єру. Вона стала у ряди Станіслава Горуни та Жана Беленюка, які раніше підтримали Ярославу.

Давайте будемо вирішувати системні проблеми у нашому спорті, а не витрачати час на пошук зради, де її немає. Добре знаю Ярославу як партнерку по збірній з легкої атлетики. Молода 19-річна дівчина є патріоткою, яка народилася уже в незалежній Україні. Вона перемагає під нашим прапором та гімном,

– зазначила легкоатлетка.

Ольга виділила й те, що у легкій атлетиці є традиція – робити спільне фото медалістів. Так сталось і в цій ситуації: "А фото, що облетіло соцмережі, зроблене в короткий часовий проміжок, коли не було срібної призерки з Австралії. І там немає нашої Ярослави під російським прапором, а є росіянка під українським".

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Саладуха попросила усіх поставиться до цієї світлини із розумінням: "Так, Ярослава, могла десь передбачити таку ситуацію і уникати таких контактів із росіянкою. Вочевидь, допустила помилку на емоціях, у стані ейфорії".

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