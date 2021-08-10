"Вона перемагає під нашим прапором та гімном" Бронзова призерка Олімпіади-2012 у потрійному стрибкуОльга Саладуха підтримала Ярославу Магучіх. Після фіналу 19-річна українська стрибунка у висоту зробила спільне фото з представницеюОКР Марією Ласіцкене. Після цього її фанати розділились на два світи. Читайте також Спорт, мать вашу, поза політикою, – олімпійський медаліст Горуна емоційно підтримав Магучіх Прокоментувала цю ситуацію і досвідчена Саладуха, яка після виступу у Токіо завершила свою спортивну кар'єру. Вона стала у ряди Станіслава Горуни та Жана Беленюка, які раніше підтримали Ярославу. Давайте будемовирішувати системні проблеми у нашому спорті, а не витрачати час на пошук зради, де її немає. Добре знаю Ярославу як партнерку по збірній з легкої атлетики. Молода 19-річна дівчина є патріоткою, яка народилася уже в незалежній Україні. Вона перемагає під нашим прапором та гімном, – зазначила легкоатлетка. Ольга виділила й те, що у легкій атлетиціє традиція – робити спільне фото медалістів. Так сталось і в цій ситуації: "А фото, що облетіло соцмережі, зроблене в короткий часовий проміжок, коли не було срібної призерки з Австралії. І там немає нашої Ярослави під російським прапором, а є росіянка під українським". "Так хейтити юну призерку Олімпіади за фото недоречно" Саладуха попросила усіх поставиться до цієї світлини із розумінням: "Так, Ярослава, могла десь передбачити таку ситуацію і уникати таких контактів із росіянкою. Вочевидь, допустила помилку на емоціях, у стані ейфорії". Варте увагиУкраїнка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту "Розумію біль мільйонів українців через війну. Мені також щоденно щемить серце за рідним українським Донецьком, який довелося покинути в 2014-му, залишивши там все і головне частинку себе. У нас стільки, на перший погляд, проявів подвійних стандартів, коли через обставини 8-й рік у час війни ми і торгуємо з РФ і підтримуємо дипломатичні відносини і багато іншого. Тому так хейтити юну медалістку, призерку Олімпіади за фото недоречно. Давайте будемо стриманішими". Ярослава все розповість і зробить правильні висновки і надалі радуватиме нас перемогами! А нам усім, кому не байдужий спорт, та слава України, треба зосередитися на вирішені системних проблем у спорті. А про складну ситуацію свідчить той "крик душі", що лунав від багатьох наших олімпійців під час та після змагань, – написала спортсменка. Нагадаємо, що 7 серпня Ярослава здобула для України бронзову медаль. Магучіх стала єдиною серед українок, які вдалось підкорити планку на висоті 2 метри. Інші українські стрибунки Ірина Геращенко та Юлія Левченко завершили змагання на 4-му та 8-му місцях із результатами 1.98 та 1.98 відповідно. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.