Уже давно ні для кого не секрет, що футбол – це гра мільйонів. Футбол заполонив вулиці, міста та буквально весь інформаційний простір світу. З кожним днем армія фанатів футболу тільки розширюється. Відтак, нога в ногу з фанами стараються йти медіа та всі інші, хто забезпечують таку популярність цій грі.

З припливом нових вболівальників у футбол з'являються й ресурси, де можна дізнаватися цікаву інформацію, отримувати аналіз, зіставляти факти тощо. Це неабияк важливо для юних фанатів та беттерів-початківців. Спорт 24 пропонує перелік найкращих футбольних ресурсів. FlashScore.ua Складно уявити фаната футболу, який не користується FlashScore.ua. Мабуть, це найбільш зручний спосіб оперативно дізнаватися результати всіх матчів.

На FlashScore.ua в режимі реального часу з'являються передматчеві протоколи, голи, жовті та червоні картки, заміни, результати поєдинків тощо. Окрім того, вболівальники можуть стежити за поєдинками з допомогою текстових онлайн-трансляцій, де описуються найважливіші моменти поєдинку. Це зручно, коли немає можливості переглянути матч, наприклад, в дорозі. Водночас детальний опис дозволить зрозуміти хід гри – хто володіє перевагою та більш близький до перемоги.

Фото Getty Images FlashScore.ua швидко пропонує відео голів, фотографії з матчів, новини, детальну статистику поєдинку, турнірні таблиці, гонку бомбардирів, календар та навіть архів. Наприклад, архів матчів Ліги чемпіонів ведеться із сезону 1971/1972, коли перемогу здобув нідерландський Аякс. Користувач цього ресурсу може вибирати список цікавих для нього поєдинків та отримувати сповіщення про хід гри. Окрім того, на FlashScore.ua можна дізнаватися про кадрові втрати команд перед грою та перевіряти, які коефіцієнти на перемогу тієї чи іншої команди пропонують різні букмекери. Для користування FlashScore.ua не обов'язково використовувати ноутбук чи комп'ютер. Достатньо завантажити мобільний додаток і завжди бути на зв'язку з футболом. Ютуб-канал Андрія Колесника До та після матчу вболівальники футболу намагаються отримати якнайбільше інформації, щоб зрозуміти, що відбуватиметься або ж відбулося на полі. Футбол – це проста та водночас складна гра, де немає неважливих деталей.

Щоб розуміти футбол із середини потрібно мати критичне мислення та швидко реагувати на хід гри. Іноді суха статистика буває оманливою, тому слід детальніше розбирати матчі. Відомий футбольний блогер та аналітик футбольного клубу Метал Андрій Колесник на своєму ютуб-каналі робить огляди на найважливіші матчі єврокубків та топ-ліг Європи. Тут фанати можуть дізнатися у чому феномен Баварії з Хансі Фліком, чому Барселона перебуває у кризі або ж які проблеми в Ювентуса чи Атлетіко. Андрій Колесник приділяє увагу не тільки тактичним нюансам гри, але й позафутбольним фактам та їх впливу на результат. Наприклад, блогер розповідає, під яким тиском опинився наставник Барселони Рональд Куман у ситуації із зірковими гравцями каталонського клубу. Або ж чому Ліверпуль робить з Діогу Жоти зірку світового масштабу. Колесник показує, як працює менеджмент у топ-клубах, а порівнюючи з іншими командами, аргументовано доводить, чому одні кращі за інших. Окрім того, Колесник приділяє увагу індивідуальностям. Наприклад, чому Златан Ібрагімович не зможе тягнути італійський Мілан протягом всього сезону, або ж, як змінилася гра Баварії без травмованого Йозуа Кімміха. Всі ці факти слід взяти на озброєння недосвідченим беттерам та простим любителям футболу. Рейтинг Букмекерів Чи не перше питання, яке стоїть перед беттером-початківцем – якій букмекерській конторі довіряти. У наш час є багато ресурсів, де можна зробити ставку. Однак не завжди є час скрупульозно вивчати пропозиції та порівнювати букмекерські контори. Іноді достатньо поради когось з друзів чи перевірених осіб. Однак вибрати контору, де робити ставку, можна на сайті Рейтинг Букмекерів.

На цьому ресурсі користувач може переглянути рейтинг букмекерських контор в Україні за оцінкою користувачів, надійністю та бонусами. Ці три показники дозволяють беттеру мати приблизне уявлення про кожну букмекерську контору та рівень довіри до неї. Також на сайті Рейтинг Букмекерів беттер може отримати допомогу при виборі ставки. Користувачам допомагають відомі експерти, які не перший день у футболі. Тут прогнози роблять журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас, відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло та ведучий програми "Циганик Live" на ютуб-каналі FootballHub Ігор Циганик.

Фото Getty Images Окрім того, прогнози роблять коментатори, які постійно детально слідкують за матчами. Серед них Максим Гіленко, Роберто Моралес, Вадим Скічко, Олександр Золотогорський та Олексій Андронов. Кожен з них спеціалізується на окремому чемпіонаті. Наприклад, Андронов добре тямить у німецькій Бундеслізі. Водночас Моралес – іспанській Ла Лізі. Своїми навичками діляться й професійні спортсмени. Зокрема, колишня п'ята ракетка світу Ганна Чакветадзе. Також на сайті Рейтинг Букмекерів можна дізнаватися про актуальні бонуси, прогнози на конкретний день та банально читати важливі новини зі світу футболу. На цьому ж сайті новачки можуть почитати пізнавальні статті та отримати базові знання про букмекерські контори та ставки від експертів. Це дозволить ознайомитися з найважливішими термінами про ставки, що допоможе уникнути помилок у майбутньому.