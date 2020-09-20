Редкач поставив величезну пачку грошей на перемогу Лопеса над Ломаченком: фото
Український боксер напівсередньої вагової категорії Іван Редкач дав свій прогноз на поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкому дивізіоні Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).
Редкач повідомив у фейсбуці, що зробив ставку в букмекерській конторі на Лопеса у поєдинку проти Ломаченка.
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Конфлікт Ломаченка та Редкача
6 вересня Іван Редкач розповів про те, що він зустрівся в церкві з українським чемпіоном Василем Ломаченко.
За словами Івана, він привітав Васю, а той його грубо, з матюками, відштовхнув двома руками. При цьому Редкач прийшов до церкви з дружиною і сином.
Боксер розкритикував чемпіона світу в легкій вазі за його поведінку, зробивши акцент на тому, що Ломаченко позиціонує себе як глибоко віруючу людину, і підсумував: "Гріш ціна твоїй вірі, Вася".
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.