Багато новачків у сфері ставок на спортивні події зі щирим здивуванням дізнаються, що можна робити ставки просто під час матчу. Мовляв, це геть легко, адже вже зрозуміло, як розгортаються події. Та насправді все не так просто – є безліч нюансів, на які слід зважати.

Про те, як підготуватися до ставок у режимі live, на що варто звертати увагу та найпростіші стратегії для такого типу спортивних прогнозів, розповідає Спорт24.

Зверніть увагу Які є стратегії ставок на футбол та з чого слід починати

Що таке ставки в режимі live

Розпочнемо з найпростішого – чим відрізняється саме цей тип ставок. Адже більш звичний для нас тип prematch – прогноз до початку спортивної події.

Натомість режим live ставок дозволяє робити прогнози вже під час матчу – одразу після стартового свистка й ледь не до останніх секунд події. Цей тип має одразу декілька переваг, ключовими з яких є можливість поглянути на форму команд чи спортсменів перед тим, як робити ставку, а також шанс спіймати зручний коефіцієнт.

Пояснюємо як одне, так й інше. За приклад візьмемо командний вид спорту футбол – гру мільйонів. Тут вагоме значення має психологічна й фізична форма гравців.

Наприклад, очевидно, що "Ліверпуль" за класом своїх гравців випереджає "Бернлі", з яким вони грають в одному чемпіонаті. Втім, цю різницю доволі легко може компенсувати той факт, що гравці "Бернлі" відпочивали цілий тиждень після минулого матчу АПЛ, а ось "Ліверпуль" грає через два дні на третій після матчу в Лізі чемпіонів.

У такій ситуації незрозуміло, в якій формі будуть мерсисайдці, а за кілька годин до матчу невідомо навіть, чи вийдуть вони на гру найсильнішим складом. Натомість у режимі live можна поглянути, як розвиваються події. Якщо гравці "Ліверпуля" виглядають в'яло й не дуже прагнуть перемоги, а "Бернлі", схоже, вже погодилися на нічию – такий матч взагалі краще уникати.



Кадри матчу Ліверпуль – Бернлі / Фото ThisIsAnfield

Тепер щодо можливості спіймати зручний коефіцієнт. Динамічність, непередбачуваність і ледь не щомоментна можливість зміни фаворита – це все те, за що всі люблять спорт. Одночасно це дозволяє тим, хто робить ставки на спорт, або ж букмекерам непогано заробляти – тут уже залежить від везіння та вміння прогнозистів.

Як не проґавити шанс на зручний коефіцієнт? Тут слід переглядати матчі в лінії. Якщо в якомусь з них події на полі геть не відповідають рахунку, то на такі матчі слід передовсім звертати увагу.

Це може бути матч, наприклад, де пів години команди грають "у суху", але постійно обмінюються небезпечними моментами. Тоді букмекери підіймають коефіцієнти на можливість голу або голів у матчі.

Також хороший приклад, коли явний фаворит матчу практично повністю домінує на полі, не даючи супернику навіть передихнути, але в цей же час долею випадку або через необережність поступається в рахунку.

Слід пам'ятати, що як і події на полі, коефіцієнти постійно змінюються. Тут головне не проґавити свій шанс.

До слова Як робити ставки на футбол та для чого потрібна аналітика

Зручні стратегії для ставок під час матчу

Почнемо з того, з чого й закінчували – а що, якщо фаворит програє. Як приклад розглянемо реальний футбольний матч у Серії А між "Міланом" і "Вероною" за 8 листопада. До матчу більшість букмекерів прогнозували впевнену перемогу "Мілану" – середній коефіцієнт 1,45.

Втім, вже з перших хвилин матчу стає зрозуміло, що справжні гроші можна заробити зі ставкою в режимі live. "Верона" забила вже на 6 хвилині. Тоді букмекери підвищили коефіцієнт на перемогу "Мілана" до понад 1,80, а 1,45 вже можна забрати просто за ставку, що той не програє.

Та на 19 хвилині "Верона" подвоює перевагу. Той, хто не дивився подій початку матчу, просто омине його, але, переглядаючи протистояння, помітно, що "Мілан" домінує в грі, а голи суперника – радше випадковість.

У цей час ставити на перемогу "Мілана" вже доволі небезпечно, тож навіть не пропонуємо. Натомість ставка на те, що "Мілан" не програє, дає "смачний" коефіцієнт понад 1,80. Через 8 хвилин Россонері відіграли один м'яч, а в кінці матчу зрівняли рахунок.

Ставка, що Мілан не програє, спокійно заходить, а якби Ібрагімович забив пенальті на 65 хвилині, то все могло б закінчитись і перемогою.



Матч Мілан – Верона / Скришот з сайту Marathonbet

Про ще одну зручну стратегію також уже згадувалося вище – коли події в матчі не відображають рахунку. Якщо команди впевнено атакують? і все йде до голів, які зачекалися? але досі не забиті, букмекери починають підіймати коефіцієнти. Можна їх на цьому спіймати – головне вичекати зручний момент.

Також слід звертати увагу на такі події, як вилучення. Якщо це трапилося з командою, що веде в рахунку, то це чіткий сигнал, що їхній суперник може відігратися. Чим ближче до початку матчу сталося вилучення, тим більше шансів, що команда встигне відігратися. Натомість букмекери у своїх коефіцієнтах на вилучення реагують не так різко, як, наприклад, на забиті голи.

Цікаво знати Топ-5 неймовірних виграшів на ставках

Крім того, можна простежити й за тим, як команди поводяться в боротьбі. Якщо вже з самого початку матчу суперники не бояться йти в жорсткі протистояння, а арбітр зі свого боку спокійно розмахує жовтою карткою, то тут можна задуматися й про ставку на вилучення одного з гравців.

Втім варто також звернути увагу, що такий широкий спектр ставок у режимі Live є не у всіх букмекерів. Про те, як підібрати зручну для себе букмекерську компанію, розповімо далі.

Як підійти до вибору букмекера

Тут варто звернути увагу одразу на декілька аспектів. По-перше, на ширину лінії спортивних подій, на які можна робити ставки онлайн. Другий важливий момент – ширина лінії прогнозів, які букмекер допускає на кожну спортивну подію.

Також ключовим моментом є те, як швидко букмекер оновлює коефіцієнти в ході спортивної події. Пояснюємо просто: якщо ви хочете поставити, наприклад, на гол у першому таймі футбольного матчу, то з самого початку матчу коефіцієнт на такий підсумок буде мінімальним.

Вже далі він буде зростати, але в кожного букмекера по-різному. Тут зручнішими для клієнта є ті, хто оперативніше оновлює коефіцієнти. Адже чекати 40 хвилини, щоб поставити на гол у першому таймі з нормальним коефіцієнтом, ніхто не буде.

Доволі зручним у цьому плані є Marathonbet. Тут широка лінія спортивних подій у режимі live – від звичних футболу, баскетболу й тенісу та аж до собачих перегонів і снукеру.



Лінія спортивних подій у букмекера / Скриншот з сайту Marathonbet

Крім того, букмекер дає величезну можливість для конкретних прогнозів. На початку таких понад 200, що дає широке поле для маневру. Звісно, протягом матчу кількість можливих прогнозів зменшується, адже деякі події (як от гол у першому таймі, коли команди грають 50 хвилину гри) стають нереалістичними. Втім, спектр для вибору залишається доволі великим.



Можливі прогнози на результати спортивної події / Скриншот з сайту Marathonbet

Багато тих, хто вже тривалий час цікавляться ставками, з різних причин не люблять змінювати букмекерів. Це може бути через звичку або ж банальне небажання щось змінювати.

Втім, таке рішення дещо помилкове. Якщо вас щось не влаштовує, наприклад, ви не можете знайти цікавої вам спортивної події чи її результату, то можна підшукати букмекера, який обов'язково дасть вам те, що ви шукаєте.

До слова Як не стати жертвою шахраїв під час ставок на спорт: поради

5 порад для початківців

Перевага ставок у режимі live – це можливість поглянути, як розвиваються події матчу та в якій формі перебувають гравці. Цю перевагу однозначно слід використовувати! Перед тим, як зробити ставку, не полінуйтеся та перегляньте матч бодай кілька хвилин. Це допоможе зрозуміти, як насправді можуть розвиватися події надалі.

Тут, до слова, важливою є можливість переглядати матч у режимі онлайн. Деякі букмекери дають можливість робити це просто на їхніх сторінках. За це ще один "плюс" Marathonbet – там доступні онлайн-трансляції більшості спортивних подій.

Робіть ставки лише на ті види спорту, за якими особисто стежите та суть яких розумієте. Це не означає, що потрібно бути аналітиком зі світовою репутацією, щоб ставити на конкретний вид спорту. Втім, банальне розуміння того, якою є імовірність нічейного результату в тенісі або ж скільки сетів має виграти тенісист для перемоги над суперником – дуже важливі.

Не женіться за низькими коефіцієнтами! Багато початківців вважають, що коли на якогось спортсмена чи команду низький коефіцієнт – це практично гарантована перемога. Та це не так. У спорті несподіванки трапляються дуже часто. Передбачити їх не можуть навіть букмекери. Тож найкращий варіант – це доволі очікуваний результат з високим коефіцієнтом.

Не варто впадати в крайнощі! Ця порада містить одразу два пункти, перший з яких передбачає, що не потрібно йти ва-банк. Розраховуйте свої фінансові можливості й ставте на подію певний відсоток від вашого банку. Це може бути 5%, якщо на вашому рахунку декілька тисяч, або ж і до 30%, якщо ви маєте маленький рахунок.

Крім того, не варто розчаровуватися й робити необдумані ставки. Так, звісно, ніхто не любить програвати, але це трапляється з усіма. До цього слід підходити з холодною головою і не намагатися одразу все відіграти, роблячи необдумані ставки.

І наостанок пам'ятайте: ставки на спорт – це просто розвага. Якщо підходити до цього, як до можливості швидко й казково розбагатіти, то це радше шлях у нікуди. Якщо ж сприймати це просто як розвагу у вільний час і робити обдумані ставки на ті події, в яких ви точно впевнені, то це дозволить час від часу непогано поповнювати власний гаманець.



Бостон Селтікс – Маямі Хіт / Фото USA Today