Баварія" вдруге в клубній історії оформила требл: якими трофеями поповнилась "німецька машина"
Сезон 2019/20 мюнхенська "Баварія" записала у свою історію, як один із найбільш успішних за все існування клубу. Цього чемпіонату команді вдалось додати у свою скарбничку чемпіонство у Німеччині, Кубок країни та трофей Ліги чемпіонів, таке вдавалось лише "Барселоні".
У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2019/20 мюнхенська "Баварія" мінімально обіграла французький ПСЖ 1:0, здобула вже свій шостий трофей у цьому турнірі та оформила требл цього сезону, пише 24 канал.
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Історичний сезон
За підсумками минулого сезону німецька команда зробила требл – колектив Хансі Фліка переміг в Бундеслізі, взяв Кубок Німеччини і завоював головний єврокубок. Це досягнення підкорилося "червоній машині" вдруге в історії, вперше мюнхенців до треблу привів Юпп Хайнкес в сезоні 2012/13.
П'ятьом гравцям "німецької машини" вдавалось таке досягнення.
- Мануель Ноєр
- Давід Алаба
- Джером Боатенг
- Хаві Мартінес
- Томас Мюллер
Цього сезону "Баварія" достроково оформила чемпіонство, у Кубку Німеччини мюнхенці здолали "Баєр" (2:4). А вчора, 23 серпня, додали у свою скарбничку ще кубок Ліги чемпіонів.
Двічі требл підкорявся лише каталонській "Барселоні". Вони у сезоні 2008/09 досягнули такого результату під керівництвом Хосепа Гвардіоли та у період 2014/15 років, коли команду очолював Луїс Енріке.
Одного разу требл вдалось оформлювати "Інтеру" Жозе Моурінью у сезоні 2009/10 та МЮ під керівництвом легендарного тренера "манкуніанців" Алекса Фергюсона у далекому сезоні 1988/99 років.
Також требл оформлював "Аякс" у сезоні 1971/72, "Селтік" у 1966/67 та ПСВ (1987/88). Якщо брати до уваги перемоги у Лізі Європи, тоді сюди можна також віднести "Порту" (2002/03) та ЦСКА (2004/05).
- Цей трофей став 20-м для футболіста "Баварії" Кінгслі Комана. Гравцю лише 24 роки, а в його доробку вже така колекція із трофеїв.
- Завдяки вкрай вдалому виступу у єврокубках "Баварія" поповнила свій бюджет майже 130 мільйонами євро