Сезон 2019/20 мюнхенська "Баварія" записала у свою історію, як один із найбільш успішних за все існування клубу. Цього чемпіонату команді вдалось додати у свою скарбничку чемпіонство у Німеччині, Кубок країни та трофей Ліги чемпіонів, таке вдавалось лише "Барселоні".

У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2019/20 мюнхенська "Баварія" мінімально обіграла французький ПСЖ 1:0, здобула вже свій шостий трофей у цьому турнірі та оформила требл цього сезону, пише 24 канал.

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Історичний сезон

За підсумками минулого сезону німецька команда зробила требл – колектив Хансі Фліка переміг в Бундеслізі, взяв Кубок Німеччини і завоював головний єврокубок. Це досягнення підкорилося "червоній машині" вдруге в історії, вперше мюнхенців до треблу привів Юпп Хайнкес в сезоні 2012/13.

П'ятьом гравцям "німецької машини" вдавалось таке досягнення.

Мануель Ноєр

Давід Алаба

Джером Боатенг

Хаві Мартінес

Томас Мюллер

Цього сезону "Баварія" достроково оформила чемпіонство, у Кубку Німеччини мюнхенці здолали "Баєр" (2:4). А вчора, 23 серпня, додали у свою скарбничку ще кубок Ліги чемпіонів.

Двічі требл підкорявся лише каталонській "Барселоні". Вони у сезоні 2008/09 досягнули такого результату під керівництвом Хосепа Гвардіоли та у період 2014/15 років, коли команду очолював Луїс Енріке.

Одного разу требл вдалось оформлювати "Інтеру" Жозе Моурінью у сезоні 2009/10 та МЮ під керівництвом легендарного тренера "манкуніанців" Алекса Фергюсона у далекому сезоні 1988/99 років.

Також требл оформлював "Аякс" у сезоні 1971/72, "Селтік" у 1966/67 та ПСВ (1987/88). Якщо брати до уваги перемоги у Лізі Європи, тоді сюди можна також віднести "Порту" (2002/03) та ЦСКА (2004/05).