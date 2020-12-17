В сучасному світі відслідковувати спортивні події та робити на них ставки просто та легко. Допоможе в цьому і мобільний додаток від Marathonbet.

Мобільний додаток від Marathonbet доступний для усіх пристроїв, які працюють на Android чи iOS.

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У чому перевага мобільного додатку від Marathonbet

Тепер, щоб зробити ставку, не обов'язково бути біля комп'ютера. І займатися беттінгом можна тоді, коли зручно – по дорозі на роботу зранку, під час обіду чи в будь-яку вільну хвилинку. Швидкий доступ до всіх ліній забезпечено в мобільному додатку.

Для любителів робити ставки на live-події, можна відслідковувати перебіг матчу одразу зі свого смартфону. І робити ставки.

Присутні маркери за всіма основними видами спорту, що значно спростить пошук.

Доступний повний функціонал, що і на версії для десктопів – можна зробити обраними певні події та відслідковувати їх. Також завжди під рукою будуть ваші ставки та купони.

Першими дізнаватися про усі промоакції від Marathonbet у своєму додатку.

Також тут можна одразу переглянути події, на які в Marathonbet виставлена нульова маржа. На ці матчі в букмекерській конторі вищі коефіцієнти, завдяки чому можна отримати більший виграш.

Як правильно встановити мобільний додаток