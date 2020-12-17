Зручно та завжди під рукою – чому варто встановити мобільний додаток від Marathonbet
В сучасному світі відслідковувати спортивні події та робити на них ставки просто та легко. Допоможе в цьому і мобільний додаток від Marathonbet.
Мобільний додаток від Marathonbet доступний для усіх пристроїв, які працюють на Android чи iOS.
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У чому перевага мобільного додатку від Marathonbet
Тепер, щоб зробити ставку, не обов'язково бути біля комп'ютера. І займатися беттінгом можна тоді, коли зручно – по дорозі на роботу зранку, під час обіду чи в будь-яку вільну хвилинку. Швидкий доступ до всіх ліній забезпечено в мобільному додатку.
Для любителів робити ставки на live-події, можна відслідковувати перебіг матчу одразу зі свого смартфону. І робити ставки.
Присутні маркери за всіма основними видами спорту, що значно спростить пошук.
Доступний повний функціонал, що і на версії для десктопів – можна зробити обраними певні події та відслідковувати їх. Також завжди під рукою будуть ваші ставки та купони.
Першими дізнаватися про усі промоакції від Marathonbet у своєму додатку.
Також тут можна одразу переглянути події, на які в Marathonbet виставлена нульова маржа. На ці матчі в букмекерській конторі вищі коефіцієнти, завдяки чому можна отримати більший виграш.
Як правильно встановити мобільний додаток
- Натисніть на кнопку "Завантажити додаток" та дочекайтеся, коли він завантажиться на ваш пристрій. Не закривайте сповіщення про завантаження на панелі сповіщень.
- Відкрийте налаштування вашого пристрою. Для цього перейдіть до списку програм і знайдіть програму "Налаштування".
- Тепер знайдіть розділ "Безпека" та дозвольте вашому пристрою встановлювати програми не лише з Google Play Market чи AppStore.
- Після цього поверніться до панелі сповіщення та натисніть на завантажений додаток Marathonbet. Після цього програма встановиться вам на пристрій.
- Якщо у вас виникли проблеми зі встановленням додатку – зверніться до служби безпеки за цим посиланням.
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