Неабиякого інтересу цьому виду спорту завжди додавали ставки на бокс. Можна сказати, що бокс та ставки йшли нога в ногу та були невід'ємною частиною один одного.

Ставки на бокс певною мірою впливають на самих боксерів. Це помітно, коли половина переповненого залу підтримує фаворита, а інша – андердога. У підсумку це створює атмосферу ненависті між боксерами та вболівальниками, що тільки додає ажіотажу поєдинку.

У боксі не мають особливого успіху "інтуїтивні" ставки, а виграє той, хто має глибокі знання статистики, та розуміє індивідуальний почерк учасників поєдинку.

Як же правильно робити ставки на бокс? Які є види ставок та чи потрібно розробити правильну стратегію ведення гри – відповіді на ці запитання у нашому матеріалі.

Види ставок на бокс

У боксі, як і в будь-якому іншому виді спорту, є переможець і переможений. Найпростішою є ставка на результат поєдинку. Іноді в букмекерських лініях є тільки перемога одного чи іншого боксера. Нічия у боксі трапляється не так і часто.

Букмекери пропонують робити ставки на тотали раундів – простими словами, скільки раундів пройде бій. Загалом на професійному рівні регламентовано 12 раундів. Однак професіонали-початківці спершу проводять 6-раундові бої. Згодом їм збільшують кількість раундів до 8, 10 та власне 12.



Ломаченко – Кемпбелл / Фото GETTY IMAGES

Як спрогнозувати скільки триватиме бій? Якщо боксують сильні нокаутери, наприклад, Ентоні Джошуа та Деонтей Уайлдер, то раундів, ймовірно, буде мало. Якщо легкі бійці з не найсильнішими ударами, то можна чекати проведення всього поєдинку.

Наприклад, складно повірити, що Олександр Усик нокаутує Тайсона Ф'юрі або Ентоні Джошуа. Сильною стороною українця є його швидкість та техніка, а не нокаутуючий удар.

Гравець може зробити ставку на метод закінчення бою. Як відомо, боксерський поєдинок може завершитися кількома способами:

перемогою нокаутом

перемогою технічним нокаутом (суперник не може продовжувати бій)

дискваліфікація суперника

відмова суперника продовжити бій

по очках або технічним рішенням суддів.

Інші парі на бокс з'являються у великих боях за титули. Тут можна поставити на результат кожного конкретного раунду, на те, в якому раунді буде завершено бій. Також деякі букмекери готові запропонувати розширені варіанти парі, на кшталт того, хто з боксерів і в якому раунді побуває в нокдауні.

Чому аналітика важлива у боксі

Перед тим, як розпочати робити ставки на бокс, слід поміркувати над тим, що ви знаєте про бокс. Спробувати зробити ставку на бокс "наосліп", просто вгадуючи суперника, не принесе ні тривалого задоволення, ні виграшу, а іноді може закінчитися банальними помилками.

Бокс – це непередбачуваний вид спорту, а тому треба знати багато термінів та не соромитися вдаватися до аналітики, статистики та історії.

Слід розуміти, що бокс є любительським та професійним. До 2013 року всі любительські бої проходили із захисними шоломами на головах боксерів.

Це був важливий фактор, який міг вплинути на хід поєдинку. Шолом дещо зм'якшував удар, тому слабший суперник міг довше залишатися у поєдинку.

На відміну від змішаних єдиноборств чи інших бойових мистецтв, бокс має суворі правила. Зокрема, заборонені удари нижче поясу, по спині, по скроні, нирках тощо. За ці порушення передбаченні покарання зняттям очок та навіть дискваліфікація.

Важливо розрізняти стилі, які використовують боксери. Мабуть, найбільш відомими є боксери-панчери, які виграють завдяки своєму нокаутуючому удару. Проте є ще й контр-панчери, які тримають удар та можуть гостро пробити назустріч. Деякі боксери полюбляють стиль аутфайтер. Простими словами, ведуть бій на дальній дистанції. Якщо ж боксер зближується із суперником, то цей стиль називається інфайтер.

Надзвичайно небезпечні боксери, які використовують змішані стилі. Яскравим прикладом був Володимир Кличко та Бернард Хопкінс. Також є боксери-спойлери та універсали. Універсали – це бійці, які використовують дві стійки. Наприклад, Тайсон Ф'юрі. У такий спосіб британець може легко змінювати тактику бою та заплутувати суперника.

Маючи уявлення про те, які стилі сповідують боксери, гравець може робити ставку на підсумок поєдинку. Іноді конкретний стиль настільки незручний, що навіть сильніший боксер нічого не може зробити зі своїм суперником. Якщо ж зустрічаються два нокаутери, то цілком логічно робити ставку на те, що бій завершиться достроковою поразкою одного з бійців.

Людям, які приходять у світ ставок на бокс, слід звертати увагу й на вагові категорії. Очевидно, що найбільш відомим є хевівейт – суперважка вага, в якій немає обмежень. Усього є 17 вагових категорій.

У категоріях, де встановлені вагові ліміти, боксерам потрібно "вкладатися" у вагу перед поєдинком. Та після офіційного зважування боксер може набрати будь-яку вагу. У боксі це називається "ваговою гонкою", коли боєць "сушиться" перед поєдинком.

Яскравим прикладом є мексиканський боксер Сауль Альварес, який після офіційного зважування за одну ніч набирає понад 5 кілограмів.

Вплив ваги на підсумок поєдинку був помітним під час зустрічі Василя Ломаченка й Теофіло Лопеса. Легка вага (до 61,2 кг) – не цілком підходить Ломаченку з огляду на його габарити. Василь нічого не міг зробити з набагато фізично сильнішим Лопесом. Теофімо цілком може боксувати у першій напівсередній або напівсередній вагових категоріях.



Олександр Усик / Фото boxingscene

Українські вболівальники наочно могли побачити різницю у вазі, коли Олександр Усик 31 жовтня зустрічався з Дереком Чісорою. Британець майже на 20 кілограмів важив більше, аніж Усик. Однак українець виграв завдяки своєму стилю.

Відтак, аналізуючи фізичні кондиції кожного боксера, можна приблизно спрогнозувати, як розвиватиметься бій.

Вкрай важливо аналізувати, як тривав тренувальний табір боксера: хто його спаринг-партнери та на що робить ставку тренер. Важливо, щоб під час підготовки боксер не зазнавав травм, особливо під час спарингів.

Влітку 2019 року Ентоні Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу. Як виявилося, Джошуа під час підготовки побував у нокауті. Це в підсумку могло негативно вплинути не тільки на його фізичні кондиції, але й психологічні.

Як правильно ставити на бокс

Щоб почати ставити на бокс, гравцю слід визначитися з букмекерською конторою, в якій робити ставки. Це важливе рішення, під час якого варто звертати увагу на декілька ключових моментів. Велике значення має рейтинг і репутація компанії. Важливо, щоб у неї були позитивні відгуки та довіра людей.

Правила, за якими відбувається гра, теж повинна бути зрозумілою для гравця. Гравцю не слід розпочинати гру, якщо він не розуміє правила. Це банально може призвести до помилки.

Як завжди, гравцю слід вивчити коефіцієнти, бонуси, пропозиції, лінію ставок тощо. Наприклад, Marathonbet пропонує вигідні коефіцієнти на бій між Джошуа та Пуєвим, який відбудеться 12-го грудня.

Окрім того, на сайті Marathonbet можна зробити ставку на поєдинки потенційних суперників Усика. Зокрема, Даніель Дюбуа зустрінеться з Джо Джойсом, а Джозеф Паркер спробує перемогти Джуніора Фа.

Звісно, іноді хочеться поставити на перемогу улюбленого боксера чи просто фаворита. Але є багато інших цікавих пропозицій, які можна робити безпосередньо під час поєдинку.

Жоден боксер не виходить на бій без стратегії, яка в підсумку повинна привести його до перемоги. Те ж правило можна застосувати до ставок. Гравцю потрібно вибудувати системну гру та вміти пояснити, чому той чи інший боксер досягне певного результату.

Під час гри слід раціонально розподіляти гроші, які плануєте ставити. Не варто хаотично використовувати свої ресурси. Раціональний підхід дозволить отримати задоволення від гри, а вишенькою на торті стане виграш.

Гравцям, які приходять у світ боксу, слід ставити на відомих бійців. Вкрай складно спрогнозувати результат бою, дивлячись на самі коефіцієнти. Знову ж таки, свіжим прикладом є поразка Василя Ломаченка. На папері українець був фаворитом завдяки своїм попереднім заслугам. Однак фізично Лопес був сильніший, що довів у ринзі.

Як і в боксі, під час ставок стаються апсети – несподівані поразки. Гравець повинен бути готовим до поразок, адже це також невід'ємна складова гри.

Чому варто ставити на бокс

Бокс та інші бойові мистецтва – це завжди сплеск емоцій. Дружини бійців часто розповідають, що банально не можуть спостерігати за поєдинком, коли їх чоловік отримує важкі удари по обличчю та тілу. Вони дізнаються результат тільки після бою.

Ставки на бокс варто сприймати, як купівлю квитка на атракціон. Гравець купує перепустку у парк розваг, де отримує насолоду під час процесу. Ставки дають можливість покинути так званий парк з бонусом у вигляді виграшу.

Самі боксери часто говорять, що отримують задоволення від самого бою. Наприклад, Усик після зустрічі з Чісорою заявив, що кайфував у ринзі. Якщо ж після перемоги спортсмен отримує титул – це теж свого роду бонус.

Завдяки ставці гравець тільки підвищує градус поєдинку. Кожна наступна ставка робить бій видовищним, через що росте його градус та медійна зацікавленість.

Лайфхаки у ставках на бокс

У боксі ціна кожної перемоги та поразки надзвичайно завищена. Сьогодні ти лідер рейтингу P4P (найсильніші боксери незалежно від вагової категорії), а після єдиної поразки ти за межами найкращих. Бокс – це не теніс, не футбол і не баскетбол. Тут важливо перемагати завжди!

Тому, щоб мати успіх під час ставок, гравцеві слід обирати грамотного боксера, який правильно вибирає тактику і розподіляє сили на дистанції. Яскравим прикладом є Тайсон Ф'юрі, який здобуває перемогу завдяки багатьом чинникам. Ф'юрі розпочинає свій бій задовго до першого гонку.



Тайсон Ф'юрі / Фото GETTY IMAGES

Розумний боєць після стартових раундів підлаштується під опонента. Це не означає, що він дозволить йому діяти першим номером. Такий боксер вивчить опонента й почне диктувати свої умови із середини поєдинку.

Під час ставок важливо звертати увагу на комерційну привабливість спортсмена. Бокс – це великий бізнес та шоу. Промоутери часто виводять своїх перспективних бійців на іменитих, але вже слабких суперників. У підсумку проспект здобуває перемогу й стає більш привабливим для аудиторій.

Під час гри слід звертати увагу де відбувається бій. Якщо для одного з боксерів це домашній бій, то за рівного сценарію поєдинку так звані домашні судді можуть віддати перемогу своєму земляку.

Окрім ваги, про що йшлося раніше, гравцю важливо не забувати про зріст та довжину рук боксерів. Слід порівняти суперників, що дозволить зробити прогноз, як буде розвиватися бій.