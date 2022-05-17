Мессі, Шевченко та інші зірки проведуть благодійний матч, щоб допомогти біженцям із України

Зірковість на метрі квадратному футбольного поля буде зашкалювати. Благодійний поєдинок відбудеться у Мілані.

Матч на благо українців

Увесь цивілізований світ став на бік України, яка мужньо воює проти Росії. Виключенням не стали зірки футболу.

Дивіться також Шевченко не стримав сліз під час інтерв'ю, розповідаючи про війну в Україні: щемливе відео

Легендарний колишній нападник Барселони Самуель Ето'О вирішив допомогти українським біженцям, які через агресію ворога вимушено покинули рідні домівки. Камерунець став ініціатором благодійної зустрічі.

Відомий у минулому футболіст збере на полі стадіону "Сан-Сіро" легенд футболу. Участь у благодійному матчі також візьме колишній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Шевченко 12 червня зіграє за збірну світу у благодійному поєдинку на підтримку України.

На футбольне поле повинні вийти зірки футболу, серед яких є навіть Ліонель Мессі – Франческо Тотті, Андреа Пірло, Веслі Снейдер, Хав'єр Дзанетті, Філіппо Індзагі, Пауло Дібала та інші.

Слід відзначити з цього списку Веслі Снейдера. Нідерландець на батьківщині був організатором матчу, у якому були зібрані кошти на потреби українців. Участь у цьому матчі взяв колишній футболіст збірної України Євген Левченко. Зірковий Снейдер запевнив, що його серце повністю з народом України.

Шевченко не припиняє допомагати Україні