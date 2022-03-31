Увесь футбольний світ солідарний із Україною
У нідерландському Утрехті відбувся благодійний поєдинок, у якому зіграв легендарний футболіст Велсі Снейдер. Участь у матчі також взяв українець Євген Левченко.
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Усі виручені кошти були передані безпосередньо Левченку, який використає їх на потреби українських біженців, які через війну з Росією вимушено покинули рідні домівки. Про це повідомила мер Утрехта Шарон Дейксма
Відзначимо, що ініціатором такої зустрічі був якраз Снейдер, який вирішив долучитись до допомоги Україні.
Благодійний матч у Нідерландах / Фото з твітеру Шарон Дейксми
Снейдер допоміг Україні / Фото з твітеру Шарон Дейксми
Що відомо про Веслі Снейдера
- За футбольну кар'єру пограв у Нідерландах, так і за межами країни. Запам'ятався за виступами у Реалі та Інтері.
- Останнім клубом Снейдера був катарський Аль-Гарафа.
- Повішав бутси на цвях у 2019 році.
- За кар'єру провів 573 матчі, у яких забив 152 голи та зробив 143 асисти.
- У сезоні-2009/2010 у складі італійського Інтера став переможцем Ліги чемпіонів.