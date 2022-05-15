Шевченко: Україна – країна мужніх і вільних людей

Андрій Шевченко відзначив виступ українського гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022. Наставник подякував хлопцям за меседж, який вони зробили після свого виступу у Турині.

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Футбольний спеціаліст зазначив, що своїм вчинком із великої сцени Kalush Orchestra доніс світу важливе послання про війну в Україні.

Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною! Велике Дякую Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна – країна мужніх і вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні!,

– написав тренер.

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