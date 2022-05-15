Шевченко: Україна – країна мужніх і вільних людей
Андрій Шевченко відзначив виступ українського гурту Kalush Orchestra, який приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022. Наставник подякував хлопцям за меседж, який вони зробили після свого виступу у Турині.
Дивіться також Реакція гравців збірної України на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: яскраве відео
Футбольний спеціаліст зазначив, що своїм вчинком із великої сцени Kalush Orchestra доніс світу важливе послання про війну в Україні.
Я неймовірно пишаюся своєю прекрасною, безмежно сильною Україною! Велике Дякую Kalush Orchestra за Перемогу, ви донесли важливе послання всьому світу, що Україна – країна мужніх і вільних людей! Ще багато Великих Перемог попереду! Слава Україні!,
– написав тренер.
Шевченко наближає перемогу України у війні
- Колишній наставник "синьо-жовтих" робив заклик до світу з проханням урятувати людей у блокадному Маріуполі та "Азовсталі", де ще залишається багато людей, а зокрема військових. Навіть це не заваджає українським захисникам знищувати ворогів.
- Шевченко приймає у власному домі біженців, які через агресію Росії покинули рідні домівки в Україні.
- Нещодавно тренер передав із Італії в Україну велику партію медикаментів на суму 400 тисяч євро.
- Фахівець зустрічався з мером Мілана Беппе Салою, вони обговорили між собою тему допомоги українським переселенцям.
- Наставник відвідав благодійний вечір, який організувало посольство України у Великій Британії.
Kalush Orchestra уник дискваліфікації та став тріумфував у Турині
- Український гурт вийшов на сцену під 12-м номером. Їх виступ зірвав овації фанатів Євробачення-2022.
- Голосування від журі було доволі неоднозначним. Деякі країни несподівано проігнорували оцінками виступ Kalush Orchestra або ж дав низькі бали. За підсумками суддівського голосування Україна опинилась поза трійкою лідерів, яку очолила Велика Британія – четверта позиція.
- Все перевернулось із ніг на голову після оголошення результатів від глядачів. Українці отримали найвищий бал – 439 очок (загалом – 631) та випередили британців аж на 165 пунктів.
- Kalush Orchestra приніс Україні третю перемогу в історії участі країни у Євробаченні. До цього Руслана та Джамала ставали тріумфаторками шоу.
- Нагадаємо, що після свого виступу лідер гурту Олег Псюк зі сцени закликав світ врятувати Маріуполь та бійців, які перебувають на "Азовсталі", які заблоковані окупантами.