Підігрів інтригу: Луїс Суарес ненавмисно анонсував камбек Ліонеля Мессі в Барселону

21 квітня 2023, 13:50
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Джерело:

Інстаграм Суареса

Колишній зірковий гравець каталонського колективу та близький друг аргентинського футболіста Луїс Суарес зацікавив пошановувачів футболу. Проте пізніше уругваєць вимушений був виправдовуватись.

Луїс Суарес, можливо, натякнув на повернення Ліонеля Мессі в Барселону. Та от згодом уругвайський нападник відповів за свої натяки.

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Прикував чималого інтересу

Луїс Суарес на своїй сторінці у інстаграм опублікував стару світлину з Ліонелем Мессі. На ній колишні гравці Барселони святкують взяття воріт Депортіво, той матч "синьо-гранатові" виграли з рахунком 8:0, а уругваєць "заколотив" у сітку суперника чотири м'ячі. Суарес підписав світлину "назад" та відзначив на ній Мессі.

Все б нічого, проте Луїс – близький друг Ліонеля, тому фанати відразу ж почали відштовхуватись від публікації Суареса та будувати свої теорії щодо можливого повернення Мессі в Барселону. Проте пізніше Суарес, схоже, усвідомив, що вболівальники виявились досить догадливими (або ж отримав вказівку від давнього друга не афішувати події). Тому уругваєць видалив попередню публікацію та закинув ту ж світлину тільки з іншим текстом, підписавши фото: "Чудові спогади. Я просто згадував старі часи".

Чутки навколо Мессі

Автор: Роман Колодрубський