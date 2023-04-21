Підігрів інтригу: Луїс Суарес ненавмисно анонсував камбек Ліонеля Мессі в Барселону
Джерело:Інстаграм Суареса
Колишній зірковий гравець каталонського колективу та близький друг аргентинського футболіста Луїс Суарес зацікавив пошановувачів футболу. Проте пізніше уругваєць вимушений був виправдовуватись.
Луїс Суарес, можливо, натякнув на повернення Ліонеля Мессі в Барселону. Та от згодом уругвайський нападник відповів за свої натяки.
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Прикував чималого інтересу
Луїс Суарес на своїй сторінці у інстаграм опублікував стару світлину з Ліонелем Мессі. На ній колишні гравці Барселони святкують взяття воріт Депортіво, той матч "синьо-гранатові" виграли з рахунком 8:0, а уругваєць "заколотив" у сітку суперника чотири м'ячі. Суарес підписав світлину "назад" та відзначив на ній Мессі.
Все б нічого, проте Луїс – близький друг Ліонеля, тому фанати відразу ж почали відштовхуватись від публікації Суареса та будувати свої теорії щодо можливого повернення Мессі в Барселону. Проте пізніше Суарес, схоже, усвідомив, що вболівальники виявились досить догадливими (або ж отримав вказівку від давнього друга не афішувати події). Тому уругваєць видалив попередню публікацію та закинув ту ж світлину тільки з іншим текстом, підписавши фото: "Чудові спогади. Я просто згадував старі часи".
Чутки навколо Мессі
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан оствистали аргентинського футболіста.
- До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який клуб МЛС.
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду.