Луїс Суарес, можливо, натякнув на повернення Ліонеля Мессі в Барселону. Та от згодом уругвайський нападник відповів за свої натяки.

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Луїс Суарес на своїй сторінці у інстаграм опублікував стару світлину з Ліонелем Мессі. На ній колишні гравці Барселони святкують взяття воріт Депортіво, той матч "синьо-гранатові" виграли з рахунком 8:0, а уругваєць "заколотив" у сітку суперника чотири м'ячі. Суарес підписав світлину "назад" та відзначив на ній Мессі.

Все б нічого, проте Луїс – близький друг Ліонеля, тому фанати відразу ж почали відштовхуватись від публікації Суареса та будувати свої теорії щодо можливого повернення Мессі в Барселону. Проте пізніше Суарес, схоже, усвідомив, що вболівальники виявились досить догадливими (або ж отримав вказівку від давнього друга не афішувати події). Тому уругваєць видалив попередню публікацію та закинув ту ж світлину тільки з іншим текстом, підписавши фото: "Чудові спогади. Я просто згадував старі часи".

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