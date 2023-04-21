Луїс Суарес, можливо, натякнув на повернення Ліонеля Мессі в Барселону. Та от згодом уругвайський нападник відповів за свої натяки.
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Прикував чималого інтересу
Луїс Суарес на своїй сторінці у інстаграм опублікував стару світлину з Ліонелем Мессі. На ній колишні гравці Барселони святкують взяття воріт Депортіво, той матч "синьо-гранатові" виграли з рахунком 8:0, а уругваєць "заколотив" у сітку суперника чотири м'ячі. Суарес підписав світлину "назад" та відзначив на ній Мессі.
Все б нічого, проте Луїс – близький друг Ліонеля, тому фанати відразу ж почали відштовхуватись від публікації Суареса та будувати свої теорії щодо можливого повернення Мессі в Барселону. Проте пізніше Суарес, схоже, усвідомив, що вболівальники виявились досить догадливими (або ж отримав вказівку від давнього друга не афішувати події). Тому уругваєць видалив попередню публікацію та закинув ту ж світлину тільки з іншим текстом, підписавши фото: "Чудові спогади. Я просто згадував старі часи".
Чутки навколо Мессі
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан оствистали аргентинського футболіста.
- До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов. 29 клубів американської ліги готові разом платити зарплатню Ліонелю, аби той перебрався у будь-який клуб МЛС.
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду.