Лунін із прапором України відсвяткував перемогу у ЛЧ на "Сантьяго Бернабеу": яскраве відео

Реал гучно відсвяткував перемогу у Лізі чемпіонів. "Королівський клуб" привіз трофей на "Сантьяго Бернабеу", трибуни якого були заповнені вщент уболівальниками "вершкових".

Синьо-жовтий прапор на "Сантьяго Бернабеу"

Святкування відбулось на центральних вулицях Мадрида та рідному стадіоні Реала. Чимало мадридців зібралось, щоб першими побачити наживо трофей Ліги чемпіонів.

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На футбольному полі гравці з'являлись по одному під шалені оплески трибун. Участь у святкуванні взяв український голкіпер Андрій Лунін, хоча сам не провів у єврокубках жодної хвилини. Не забув українець прихопити із собою синьо-жовтий прапор, який не знімав із себе протягом усієї урочистої події.

Цікаво, що ще перед фіналом проти Ліверпуля, який закінчився мінімальною перемогою мадридців (0:1), Лунін говорив, що хотів би виграти Лігу чемпіонів, щоб український стяг замайорів на футбольному полі у Парижі. Реал переміг, а Андрій дотримав слово про прапор України на полі. Голкіпер зробив фото з синьо-жовтим" стягом, нагадавши світу про війну у його рідній країні.

Відео зі святкування Реала

23-річний воротар зробив спільне фото з дружиною Анастасією, яка перед фіналом Ліги чемпіонів народила футболісту сина. Андрій вперше став батьком.



Лунін із дружиною Анастасією / Фото з інстаграму футболіста

Після яскравого святкування Лунін відправиться у збірну України, яка 30 травня відлетіла у Глазго. Саме у цьому місті "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги українці у фіналі зіграють проти Уельсу (5 червня), де будуть боротись за путівку у Катар.

Статистика Луніна у сезоні-2021/2022

У сезоні, що минув, провів лише чотири поєдинки, у яких пропустив чотири голи.

Лунін дебютував у Ла Лізі в складі Реала. Сталось це у мадридському дербі проти Атлетіко. На жаль, у тому матчі Андрій пропустив єдиний гол із пенальті від Янніка Карраско, який став переможним для "матрацників" (1:0).

Другий поєдинок в іспанському чемпіонаті провів проти Кадіса, у якому український голкіпер потягнув пенальті. Українець приніс мирову Реалу – 1:1.

Ще два матчі Лунін провів у Кубку Іспанії, у яких "вершкові" здобули дві звитяги.

Андрій Лунін став лише третім українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Не виключено, що новий сезон Лунін розпочне у новій команді. Реал готовий віддати українця в оренду або навіть продати за умови збереження у себе 50% прав. Голкіпером цікавляться Вест Хем, Вільярреал та Еспаньйол.