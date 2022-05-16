Кадіс – Реал Мадрид 1:1

Голи: Собріно, 37 – Діас, 5

На 61-й хвилині Лунін парирував пенальті, яке виконував форвард господарів поєдинку Альваро Негредо. Андрій сам "привіз" одинадцятиметровий удар, сфоливши проти суперника, пише 24 канал.

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Проте українець самотужки виправився. Він вгадав кут, в який пробив Негредо. Загалом Лунін виконав 6 сейвів й пропустив лише один гол за матч.

Авторитетний портал WhoScored високо оцінив гру українця. Лунін отримав за гру 8,2 бала. Це найкращий показник серед обох команд.

Відео моменту

Нещодавно Лунін дебютував за Реал в рамках чемпіонату Іспанії. У дербі проти Атлетіко українець пропустив гол з пенальті. "Матрацники" перемогли з рахунком 1:0.

До цього в Андрія були ще дві гри за "галактікос" в Кубку Іспанії.

Матч проти Кадіса став для Луніна у Ла Лізі шостим. Перед цим він також провів п'ять поєдинків за Леганес у сезоні 2018/19.

Загалом у складі Реала українець зіграв п'ять матчів (один також у сезоні 2020/21), шість пропущених м'ячів. Поки що Андрій не має жодного поєдинку без пропущеного м'яча.

Матч проти Кадіса став для Луніна у Ла Лізі шостим. Перед цим він також провів п'ять поєдинків за Леганес у сезоні 2018/19.

Зверніть увагу! Лунін у віці 23 років й 93 днів став наймолодшим голкіпером Реала, який зміг відбити пенальті в Ла Лізі. Статистика ведеться із сезону-2008/09.

За останні 20 років молодшим за Луніна був лише Ікер Касільяс: у січні 2002 року він відбив перший свій пенальті за Реал у матчі чемпіонату проти Бетіса – тоді йому було 21 рік та 253 дні.