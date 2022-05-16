Кадіс – Реал Мадрид 1:1
Голи: Собріно, 37 – Діас, 5
На 61-й хвилині Лунін парирував пенальті, яке виконував форвард господарів поєдинку Альваро Негредо. Андрій сам "привіз" одинадцятиметровий удар, сфоливши проти суперника, пише 24 канал.
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Проте українець самотужки виправився. Він вгадав кут, в який пробив Негредо. Загалом Лунін виконав 6 сейвів й пропустив лише один гол за матч.
Авторитетний портал WhoScored високо оцінив гру українця. Лунін отримав за гру 8,2 бала. Це найкращий показник серед обох команд.
Відео моменту
- Нещодавно Лунін дебютував за Реал в рамках чемпіонату Іспанії. У дербі проти Атлетіко українець пропустив гол з пенальті. "Матрацники" перемогли з рахунком 1:0.
- До цього в Андрія були ще дві гри за "галактікос" в Кубку Іспанії.
- Матч проти Кадіса став для Луніна у Ла Лізі шостим. Перед цим він також провів п'ять поєдинків за Леганес у сезоні 2018/19.
- Загалом у складі Реала українець зіграв п'ять матчів (один також у сезоні 2020/21), шість пропущених м'ячів. Поки що Андрій не має жодного поєдинку без пропущеного м'яча.
- Матч проти Кадіса став для Луніна у Ла Лізі шостим. Перед цим він також провів п'ять поєдинків за Леганес у сезоні 2018/19.
За останні 20 років молодшим за Луніна був лише Ікер Касільяс: у січні 2002 року він відбив перший свій пенальті за Реал у матчі чемпіонату проти Бетіса – тоді йому було 21 рік та 253 дні.