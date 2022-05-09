Дебютував із поразки
Реал достроково оформив чемпіонство Ла Ліги, тому Карло Анчелотті вдався до ротацій. Місце у рамці воріт зайняв українець Лунін, повідомляє 24 канал.
До теми Дебют у сезоні в Ла Лізі: Лунін вийде у рамці воріт Реала в мадридському дербі
На жаль, дебют українського голкіпера в іспанській Ла Лізі був зіпсований. Все через пенальті, яке на 40-й хвилині призначив головний арбітр зустрічі. Яннік Феррейра Карраско бездоганно розвів воротаря Реала та м'яч у різні кути гостей.
Мізерний шанс для Луніна
- У поточному сезоні український голкіпер лише тричі виходив на футбольне поле у футболці "вершкових".
- До поєдинку проти Атлетіко двічі це було у Кубку Іспанії. Лунін пропустив два голи від Алькояно та Ельче. Однак це не завадило Реалу святкувати перемоги – 1:3 та 1: відповідно.
- Зустріч проти Атлетіко стала для Андрія дебютною у Ла Лізі у складі Реала.
- Ще напередодні гри проти "матрацників" Анчелотті анонсував вихід українця. Карло дотримав своє слово.
- Тренерський штаб постійно хвалить воротаря збірної України, але не дає достатньо ігрової практики, щоб показати усі свої скіли.
- Нагадаємо, що Лунін підписав угоду з іспанським грандом ще влітку 2018-го. Після чого Андрій помандрував по орендах.
- За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає лише два мільйони євро. У разі переходу мадридці захочуть виручити за українця значно більше.
Поразка, яка немає жодного значення
Атлетіко мінімально обіграв Реал у дербі, яке не мало вже ніякого значення. "Королівський клуб" грав неосновним складом, італійський наставник поберіг лідерів команди.
- "Вершкові" за три тури до закінчення внутрішнього чемпіонату має у своєму активі 81 очко.
- Атлетіко після перемоги продовжує йти п'ятим. "Матрацники" впритул наблизились до третього місця, яке посідає Севілья. Підопічні Дієго Сіміоне вже здобули 64 пункти, поки у Севільї є 65 балів.
Попереду у Реала ще поєдинки Ла Ліги проти Леванте, Кадіса та Бетіса. Команда Анчелотті 28 травня зіграє проти Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.
Відеоогляд матчу Атлетіко – Реал