Лунін: Мені спочатку хотілося б виграти Лігу чемпіонів

Андрій Лунін розповів про дві головні цілі на найближчий час. Однак пов'язана зі збірною України, а інша на клубному рівні.

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Головною метою 23-річного голкіпера є вихід на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. А інша, це перемога у фіналі Ліги чемпіонів, де Реал зіграє проти Ліверпуля (28 травня).

Зараз на 100% для мене та для всіх наших людей головна ціль – вихід на чемпіонат світу у Катарі. Це навіть не обговорюється. В особистому, професійному плані, звичайно, мені спочатку хотілося б виграти Лігу чемпіонів, щоб вийти з українським прапором. Вже 1 та 5 червня – щоб була путівка на чемпіонат світу,

– сказав Лунін.

Лунін вже раніше став чемпіоном Ла Ліги, а успіх команди відсвяткував із сім'єю та прапором України прямо на футбольному полі.

Нагадаємо, що після фіналу Ліги чемпіонів Андрій поїде у розташування збірної України, яка у Словенії готується до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Першим суперником "синьо-жовтих" буде Шотландія. Поєдинок відбудеться 1 червня у Глазго. У разі позитивного результату українці 5 червня вийдуть на футбольне поле проти Уельсу, який був останнім опонентом у боротьбі за путівку на Мундіаль.

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