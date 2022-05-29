Лунін дотримався обіцянки

Андрій після перемоги у Лізі чемпіонів закликав світ не забувати про війну в Україні. Про це він написав у своєму інстаграмі.

До теми Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Українець після отримання медалі переможця зробив світлину з трофеєм, огорнувши його в синьо-жовтий прапор.

Кубок чемпіонів с українським прапором. Зараз важливо, аби не забували про нашу країну та про те що відбувається! Сподіваюсь цей момент та ця гра подарувала українцям посмішки,

– написав голкіпер у своєму інстаграмі.

У фінальному протистоянні 28 травня Реал обіграв Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса і феноменальній грі Тібо Куртуа. "Вершкові" стали 14-разовими володарями Ліги чемпіонів – це оновлення рекорду, який належить мадридцям.

Також це 4-та перемога у фіналі Ліги чемпіонів для тренера Реала Карло Анчелотті, що є абсолютним рекордом.

Андрій Лунін став третім українцем після Андрія Шевченка та зрадника Анатолія Тимощука, що вигравав у фіналі Ліги чемпіонів.

Цікаво. Напередодні вирішального матчу про Ліверпуля, Лунін заявив, що хоче, аби його команда перемогла у Лізі чемпіонів, щоб вийти з українським прапором. Як бачимо, у мадридців все вийшло, а Андрій дотримався обіцянки.

Чому затримали початок Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів перенесли на 36 хвилин. Все через те, що на французькому стадіоні "Стад де Франс" відбулись заворушення. Зокрема люди без квитків намагались прорватись на матч.

У Ліверпулі звинуватили у нападі поліцію. Натомість відомо, що на опублікованих у мережі кадрах помітно, як їхні фанати, перелазять через турнікети та піднімаються по сходах, які вели до місць для сидіння.

Напередодні фінального матчу поліція затримала 46 осіб.

До речі. Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк коментував фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Реалом. Під час матчу він згадав про ситуацію на фронті.

Поворознюк дав велике інтерв'ю 24 каналу: дивіться відео