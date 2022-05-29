Ліверпуль – Реал 0:1

Гол: Вінісіус, 59

Реал на своєму шляху до фіналу пройшов Манчестер Сіті. У першому матчі "вершкові" зазнали поразки 3:4. У другому поєдинку мадридці теж були близькі до фіаско. Але голи Родріго, у момент, коли фанати англійського клубу вже почали святкувати вихід своєї команди у фінал, наприкінці зустрічі перевели півфінал у додаткові тайми. А вже у першому додатковому таймі Бензема відправив підопічних Пепа Гвардіоли у футбольний нокаут – 3:1. За підсумками двох зустрічей – 6:5 на користь "Королівського клубу, пише 24 канал.

До теми Штурм стадіону через провальну організацію: фінал Ліги чемпіонів перенесли на 30 хвилин

Ліверпуль поїхав на матч-відповідь із комфортною перевагою у рахунку 2:0, яку вони розгубили вже у першому таймі другого поєдинку. Однак по перерві на полі забивала лише одна команда – Ліверпуль. У підсумку – 2:3, а за двома матчами – 2:5 на користь англійців.

Фінал Ліги чемпіонів не встиг початись, як вже запам'ятався своїм перенесенням. Через жахливу організацію французької сторони поєдинок розпочався із понад 30-хвилинною затримкою.

Нагадаємо! Попередньо фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал був перенесений із ворожої Росії до Франції.

З перших секунд команди не стали форсувати подій, обережно розпочавши фінал.

На 15-й хвилині перший справді небезпечний момент був створений біля воріт Реала. Салах вже у падінні пробив по воротах Куртуа, але Тібо продемонстрував дива реакції та став на заваді голу.

Вже через дві хвилини знову небезпека була від Салаха. Але знову м'яч до рук впевнено забрав бельгійський голкіпер "вершкових".

Реал у перші 20 хвилин не створив абсолютно жодної роботи Аліссону. Ліверпуль повністю контролював хід поєдинку. Мане класно накрутив захист суперника у штрафному "вершкових", але його постріл взяла на себе стійка.

У першому таймі здавалось, що футболістів Ліверпуля удвічі більше на полі, ніж гравці іспанського клубу. Команда Клоппа була швидшою на усіх частинах поля "Парк де Пренс".

Александер-Арнольд подав із флангу ідеально на голову Салаха. Мохаммед пробив прямо у руки Куртуа.

Мадридський клуб ніяк не міг переламати хід фіналу на свою користь. Лише в останні хвилини першої 45-хвилинки нарешті прокинувся Бензема. Карім відправив м'яч у ворота Ліверпуля, але зробив це з офсайда. Після перегляду ВАР суддя скасував взяття воріт.

Свисток арбітра зафіксував нульову мирову у першому таймі.

Атакував Ліверпуль, а забив Реал

Відпочинок пішов на користь мадридцям. На 59-й хвилині Вальверде віддав розрізну передачу у штрафний на зовсім вільного Вінісіуса, який відкрив рахунок у матчі – 0:1.

Відео голу Реала

Куртуа знову вийшов переможцем із дуелі проти Салаха. Мохаммед обробив передачу та другим дотиком пробив во воротах Реала, але бельгієць був на місці.

Початок другого тайму був явно не за Ліверпулем, а гол змусив "мерсисайдців" прокинутись та відновити свої атакувальні дії.

Александер-Арнольд завдав удару з-за меж штрафного. під час польоту Жота спробував змінити напрямок пострілу, але не дотягнувся до м'яча.

Куртуа того вечора було не пробити

Знову Салах пробив у дальній нижній кут воріт Реала. М'яч на шляху до воріт знайшов ногу Жоти, але Куртуа у яскравому сейві не дозволив м'ячу потрапити у сітку своїх володінь.

Вже у наступній атаці Салах впритул розстрілював мадридські ворота. Реал повинен поставити Куртуа пам'ятник за такі чудові сейви після ударів із вбивчих позицій.

Майже після цього тріо Реала організував стрімку контратаку, але пас Бензема на Вінісіуса був неточним.

Як не старались футболіст Клоппа тиснути на ворота Реала, але цього вечора Куртуа не змогли пробити. Ліверпуль знову програв у вирішальній битві за трофей.

Реал – переможець Ліги чемпіонів.