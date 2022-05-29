Лунін – третій українець, який виграв Лігу чемпіонів

Лише одного удару у ствір воріт Ліверпуля вистачило Реалу, щоб оформити свій 14-й кубок Ліги чемпіонів. Переможний гол мадридців у другому таймі забив Вінісіус Жуніор (0:1), пише 24 канал.

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Також слід віддати належне прямому конкуренту Андрія Лунін у рамці воріт "вершкових" – Тібо Куртуа. Того вечора бельгієць ловив усе, що тільки міг. Він став справжнім жахом для єгипетського нападника "мерсисайдців" Мохаммеда Салаха.

Лунін дивився за фіналом із лави запасних мадридського клубу. Андрій став володарем трофея, не зігравши у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів жодної хвилини.



Реал володар трофея / Фото з твітеру Ліги чемпіонів

Став в один ряд із легендою та ще одним зрадником України

Однак навіть це не завадило 23-річному голкіперу увійти у список українських футболістів, які ставали переможцями цього найпрестижнішого турніру Європи. Лунін став в один ряд із колишнім гравцем та тренером збірної України Андрієм Шевченком та зрадником країни Анатолієм Тимощуком. Чому зрадником? Анатолій від 24 лютого продовжує зберігати мовчання щодо війни в Україні, продовжує "годувати" країну-агресора та навіть весело відсвяткував чемпіонство свого "любімого" Зеніта, де він і працює.

Цікаво. Перед фіналом Лунін заявляв, що хотів би перемогти у Лізі чемпіонів, щоб синьо-жовтий прапор знову замайорів на футбольному полі. Але на церемонії нагородження Андрій був без українського стяга. Також перед цим поєдинком голкіпер вперше став батьком.

Шевченко підійняв над головою трофей Ліги чемпіонів одного разу. Сталось це у сезоні-2002/2003, коли італійський Мілан переграв у фіналі Ювентус у серії післяматчевих пенальті (3:2).

Тимощук став переможцем цього європейського турніру у складі мюнхенської Баварії. У сезоні-2012/2013 мюнхенці здолали дортмундську Боруссію – 1:2.

Кар'єра Андрія Луніна у Реалі