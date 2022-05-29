Лунін – третій українець, який виграв Лігу чемпіонів
Лише одного удару у ствір воріт Ліверпуля вистачило Реалу, щоб оформити свій 14-й кубок Ліги чемпіонів. Переможний гол мадридців у другому таймі забив Вінісіус Жуніор (0:1), пише 24 канал.
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Також слід віддати належне прямому конкуренту Андрія Лунін у рамці воріт "вершкових" – Тібо Куртуа. Того вечора бельгієць ловив усе, що тільки міг. Він став справжнім жахом для єгипетського нападника "мерсисайдців" Мохаммеда Салаха.
Лунін дивився за фіналом із лави запасних мадридського клубу. Андрій став володарем трофея, не зігравши у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів жодної хвилини.
Реал володар трофея / Фото з твітеру Ліги чемпіонів
Став в один ряд із легендою та ще одним зрадником України
Однак навіть це не завадило 23-річному голкіперу увійти у список українських футболістів, які ставали переможцями цього найпрестижнішого турніру Європи. Лунін став в один ряд із колишнім гравцем та тренером збірної України Андрієм Шевченком та зрадником країни Анатолієм Тимощуком. Чому зрадником? Анатолій від 24 лютого продовжує зберігати мовчання щодо війни в Україні, продовжує "годувати" країну-агресора та навіть весело відсвяткував чемпіонство свого "любімого" Зеніта, де він і працює.
Шевченко підійняв над головою трофей Ліги чемпіонів одного разу. Сталось це у сезоні-2002/2003, коли італійський Мілан переграв у фіналі Ювентус у серії післяматчевих пенальті (3:2).
Тимощук став переможцем цього європейського турніру у складі мюнхенської Баварії. У сезоні-2012/2013 мюнхенці здолали дортмундську Боруссію – 1:2.
Кар'єра Андрія Луніна у Реалі
- У 2018 році український голкіпер став гравцем Реала. Закріпитись в основі не зміг, тому мандрував по орендах.
- У середині літа 2020-го повернувся у мадридський клуб та вже не покидав команду.
- У сезоні, що минув, провів лише чотири поєдинки, але встиг нарешті дебютувати у Ла Лізі. Свій перший матч за Реал у внутрішньому чемпіонаті провів проти Атлетіко. Дебют був дещо зіпсований через реалізоване пенальті від Янніка Карраско, а зустріч закінчилась мінімальною поразкою "вершкових" 1:0.
- Другий поєдинок Лунін провів у грі проти Кадіса. Цього разу Андрій потягнув 11-метровий та приніс Реалу мирову 1:1.
- Ще два матчі зіграв у Кубку Іспанії, де підопічні Карло Анчелотті здобули дві перемоги.
- У чотирьох зіграних поєдинках загалом пропустив чотири голи.
- Трофей Ліги чемпіонів став для українського голкіпера третім трофеєм із Реалом та найбільш цінним.
- Контракт Луніна з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2024 року. Але вже наступний сезон українець може розпочати у новій команді. Але мова йде лише про чергову оренду. Лунін хоче поїхати в інший клуб за ігровою практикою.