У сім'ї Луніна поповнення
Чудову новину про поповнення 23 травня сповістив сам український голкіпер. Дружина Анастасія подарувала футболісту сина.
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Андрій Лунін виклав у сторіс світлину, де тримає маленьку руку свого новонародженого сина. Це перша дитина для 23-річного голкіпера.
Нагадаємо, що 18 березня 2021 року воротар збірної України офіційно одружився.
Поповнення у родині сталось якраз перед фіналом Ліги чемпіонів, який відбудеться вже у суботу, 28 травня. У головній битві за трофей зійдеться мадридський Реал, за який виступає Лунін, та англійський Ліверпуль. Андрій може підійняти над головою черговий трофей.
Лунін став батьком / Скриншот із інстаграму футболіста
Нагадаємо, що Лунін закінчив сезон-2021/2022 у статусі чемпіона Ла Ліги. Реал достроково оформив чемпіонський титул в іспанському чемпіонаті. Український голкіпер відсвяткував успіх із синьо-жовтим прапором. Попереду ще можливий трофей Ліги чемпіонів.
Після чого Андрій доєднається до розташування збірної України, з якою буде готуватись до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі позитивного результату українці зіграють проти Уельсу (5 червня) у фінальній боротьбі за путівку у Катар.
Статистика Луніна у сезоні-2021/2022
- У нинішньому сезоні Андрій провів лише чотири матчі у футболці Реала. Український воротар двічі захищав володіння мадридців у Кубку Іспанії та двічі у Ла Лізі. Відзначимо, що саме у сезоні-2021/2022 відбувся дебют Луніна у Ла Лізі. Сталось це у поєдинку проти мадридського Атлетіко. Але дебют був дещо зіпсований через пенальті від Янніка Карраско, який приніс "матрацникам" мінімальну перемогу (1:0).
- За чотири зіграні зустрічі українець пропустив чотири голи, не провівши жодного матчу на нуль.
- За те потягнув 11-метровий у матчі проти Кадіса в передостанньому турі іспанського чемпіонату. Лунін врятував Реал від поразки (1:1). Після хорошої гри Луніна включили у символічну збірну туру, а згодом сейв Андрія був визнаний найкращим у турі.
- Після закінчення сезону український воротар може покинути Реал заради ігрової практики. Швидше за все, що мова йде про оренду.