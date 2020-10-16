Василь Ломаченко проведе бій проти Теофімо Лопеса. На кону буде чотири чемпіонські титули та звання абсолютного чемпіона світу з боксу в легкій вазі. Букмекери оцінили шанси кожного з боксерів на перемогу.

Цей бій буде унікальною можливістю для Василя Ломаченка стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Для цього треба зібрати чотири чемпіонські пояси – WBA, WBC, WBO та IBF. Перші три з них належать українцю. Залишився пояс чемпіона IBF, яким володіє Теофімо Лопес.

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Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі (США). В Україні це буде ніч на 18 жовтня. В нашій країні цей бій покаже онлайн-платформа Megogo.

Обоє боксерів вже довший час готуються до бою. Спочатку він мав відбутися в травні 2020 року в Нью-Йорку. Але через пандемію коронавірусу його відклали на невизначений термін. І лише нещодавно домовилися, що боксери вийдуть в ринг 17 жовтня в Лас-Вегасі. Бій відбудеться в так званій "бульбашці". Але мінімальну кількість глядачів можуть допустити – до 250 осіб.

Що прогнозують букмекери на бій Ломаченко – Лопес

Ломаченко є фаворитом бою проти Лопеса. У букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт на перемогу українця виставили на рівні 1,21. На те, що переможцем бою буде Лопес – 4,55. Є ймовірність, що переможця бою не буде – нічия отримала коефіцієнт 19,00.

Лопес в цьому бою покладається на свою силу та нокаутуючий удар. Але і тут він не отримав перевагу в експертів. Ймовірність того, що Ломаченко закінчить бій "нокаутом, технічним нокаутом, дискваліфікацією суперника або його відмовою від продовження бою в перерві" отримала коефіцієнт 3,15. На те, що таке закінчення бою буде на користь Лопеса – аж 6,55.

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Варто додати, що Лопес за свою професійну кар'єру лише двічі доводив бій до 12 раунду (правда в нього 12 перемог нокаутом в 15 поєдинках). Досвіду проведення чемпіонських раундів у Ломаченка побільше – 5 боїв. Однак букмекери вважають, що бій буде довгим. Ставка на "тотал повних раундів більше 10,5" отримала коефіцієнт 1,54. Натомість "тотал повних раундів менше 10,5" – аж 2,44.

Унікальна пропозиція від Marathonbet: подвійний коефіцієнт на перемогу Ломаченка

Букмекерська контора Marathonbet дарує можливість заробити значно більше на бою Ломаченка, подвоївши коефіцієнт при ставці на перемогу фаворита. Для цього треба:

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