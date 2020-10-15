Василь Ломаченко 17 жовтня (ніч на 18 жовтня) проведе захист чемпіонського титулу проти Теофімо Лопеса. І може стати абсолютним чемпіоном світу. Все, що варто знати про боксерів та цей бій – в анонсі Спорт24

Ломаченко – Лопес: головне

Що: бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі

Де: MGM Grand, Лас-Вегас, США

Коли: 17 жовтня (ніч на 18 жовтня в Україні)

Трансляція: Megogo, початок трансляції о 04:00

Це протистояння вже називають головним боєм у легкій вазі за останнє десятиліття. На кону буде одразу чотири чемпіонські пояси – WBO, WBA та "франчайзинговий" WBC, які належать Василю Ломаченку, та IBF, володарем якого є Теофімо Лопес. Відтак переможець отримає все і стане абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Домовленість про бій та скандали навколо нього

У Василя Ломаченка є мрія стати абсолютним чемпіоном світу – зібрати чемпіонські пояси WBO, WBA, WBC та IBF. Він крок за кроком йде до цієї мети. Зараз у нього три чемпіонські титули. Залишилося лише здобути титул IBF.

Суперник Ломаченка в бою за титул IBF визначався 15 грудня 2019 року. За цей чемпіонський пояс билися Теофімо Лопес та Річард Коммі. Американець переміг нокаутом у другому раунді. Сам Ломаченко був присутнім на цьому поєдинку.

Після цього сторонам залишилося лише домовитися про бій. Спочатку його планували провести в травні 2020 року в Нью-Йорку. Але через пандемію коронавірусу бій довелося відкласти на невизначений термін.

Офіційний трейлер бою Ломаченко – Лопес

Коли вже стало зрозуміло, що бій можна провести, хоч і без глядачів, сторона Лопеса почала виставляти все нові умови. Найбільше їх не задовільняла сума гонорару. Однак суперники таки зуміли домовитися. Ломаченку довелося дещо поступитися у гонорарі – українець заробить 3,25 мільйона доларів, а Лопес – 1,5 мільйона доларів. Хоча ці суми можуть бути й більші.

Скандальні висловлювання

Теофімо Лопес та його батько "підігрівали" інтерес до поєдинку своїми зверхніми висловлюваннями. З їх сторони лунали слова про розправу в ринзі, свою вищість над суперником. Інколи це переходило і рамки пристойності. Все заради того, щоб на бій звернули увагу. Адже чим більша увага до бою, тим більший гонорар можна вимагати.

Що варто знати про Лопеса: переваги та недоліки проти Ломаченка

Теофімо Лопес – американський боксер. Йому лише 23 роки. Він на 9 років молодший за Ломаченка, але провів стільки ж боїв на професійному ринзі, як і українець – по 15. При цьому зробив це за значно коротший час – трохи більше, аніж три роки. Ломаченко 15 боїв провів за шість років.

У американця чудова статистика – 15 перемог у 15 боях. При цьому 12 з них – дострокові, нокаутом.

Відео найкращих нокаутів Теофімо Лопеса

В цьому і перевага Лопеса, і його проблема – він лише двічі провів на рингу більше, аніж шість раундів – в бою проти Дієго Магданело (перемога нокаутом у 7 раунді) та Масайосі Накатані (перемога рішенням суддів). Відтак невідомо, чи зможе американець витримати високий темп у так званих чемпіонських раундах.

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Натомість Ломаченко має 10 перемог нокаутом, 5 разів бився усі 12 раундів. І лише чотири рази його бій закінчився швидше, аніж у шостому раунді. Відтак у витривалості українського бійця сумніватися не доводиться.

Букмекери в Marathonbet приймають ставку з коефіцієнтом 1,56 на " тотал повних раундів більше 10,5". На те, що тотал повних раундів менше 10,5" – 2,40.

Попередні суперники

Важливим аспектом є те, хто були попередні суперники у боксерів – їх рівень, так звана опозиція. І тут явна перевага на стороні Ломаченка. Жоден з суперників Лопеса (окрім Коммі), не може зрівнятися з тими боксерами, з якими Ломаченко провів останні бої. Натомість Ломаченко бився за чемпіонські титули з Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінаресом, Хосе Педрасою, Ентоні Кроллою чи Люком Кемпбеллом. І кожен раз українець знаходив що їм протиставити.

До бою проти Коммі Лопес не мав такої опозиції на рингу. Звідси можна частково пояснити і його переможну серію.

Антропометрія

Перевагою Лопеса проти Ломаченка є його антропометрія – ріст 173 сантиметри (в Ломаченка – 170 сантиметрів), а розмах рук – 174 сантиметри (166 сантиметрів в Ломаченка).

Однак Ломаченко вже показував, що він може вдало виступати й проти боксерів, які випереджають його за такими показниками. Так було в останньому бою, де суперником українця був Люк Кемпбелл, зріст якого 175 сантиметрів, а розмах рук – 180 сантиметрів. Ломаченко зумів нейтралізувати таку перевагу британця.

Швидкість, сила удару, техніка та боксерський інтелект

Все це присутнє в Лопеса. Він доволі потужний боксер, який у своєму арсеналі має чимало заготовок для бою проти Ломаченка. І не варто думати, що він не готується до бою проти Ломаченка. Однак найбільше Лопес сподівається на свій нокаутуючий удар.

Значною перевагою Лопеса є те, що він фізично розвинутий, і легка вага – його рідна вагова категорія. Саме різниця у віці та сила удару можуть стати тією перевагою, щоб не вважати Лопеса аутсайдером в бою проти Ломаченка. Він андердог, але який може завдати болючого удару. І удар у Лопеса значно сильніший, аніж у Хорхе Лінареса, який таки зумів одного разу відправити Ломаченка у нокдаун. Чи зуміє українець піднятися, якщо удар Лопеса таки досягне цілі?

Це розуміє і Ломаченко. І його тренерський штаб. Українець буде вибудовувати бій таким чином, щоб нівелювати цю перевагу. Те, що і Ломаченко може завдати нокаутуючий удар, теж відомо. Та навряд він буде покладатися лише на "лакі панч".

В Marathonbet шанс Лопеса перемогти нокаутом, технічним нокаутом, дискваліфікацією або відмовою суперника оцінили коефіцієнтом 6,55. На те, що Ломаченко в такий спосіб переможе суперника – 3,15.

Лопес – доволі грізний суперник. Поводитися зухвало перед цим боєм, "закидавши суперника шапками", ніхто не буде. Занадто багато на кону цього бою. Американець – топовий боксер, який готовий "вигризати" перемоги в ринзі.

Переваги Ломаченка

Ломаченко має відповіді на всі "козирі" Лопеса, окрім віку. Він феноменальний боксер з чудовим боксерським IQ. І нехай тренер та батько Лопеса насміхаються з тренувань Василя, але коли доходить справа до боксерського поєдинку, рівних Ломаченку немає.

Василь Ломаченко зі своїм батьком та тренером Анатолієм Ломаченком вже розібрали попередні бої Лопеса на атоми. І вивчили сильні та слабкі сторони суперника. І знайдуть чим відповісти і на його потужний удар, і на його перевагу у зрості та розмаху рук.

У Ломаченка прекрасний технічний арсенал. Він фізично готовий до бою, адже не зупиняв підготовку навіть під час карантину, коли дати бою не було узгоджено. Ломаченко витривалий, і може спокійно довести бій до останніх раундів. Його швидкість у ринзі – на рівні топових боксерів.

Прогноз букмекерів

Букмекери з Marathonbet перевагу в цьому бою віддають саме Ломаченку. На перемогу українця в цьому бою виставили коефіцієнт 1,21. На перемогу Лопеса – 4,55. Нічия – 19,00.

Переважає Ломаченко суперника і щодо дострокової перемоги нокаутом, технічним нокаутом дискваліфікацією чи відмовою суперника – 3,15 проти 6,55. На те, що судді віддадуть перемогу Ломаченку – 1,93. Шанс Лопеса перемогти за очками – 11,25.

Щодо кількості раундів, то найкращий шанс у Ломаченка перемогти, на думку букмекерів, у 7-9 раундах – 6,75 на закінчення бою перемогою Ломаченка тоді. Щодо Лопеса, то його найкращий шанс на дострокову перемогу теж у 7 – 9 раундах. От тільки такий підсумок бою експертами оцінений в 14,75.

Подвійний коефіцієнт від Marathonbet на бій Ломаченко – Лопес

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